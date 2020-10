Inzidenz weit über 50 : Frankfurt überschreitet kritischen Wert bei Neuinfektionen

F.A.Z.-Newsletter „Hauptwache“ So beginnt der Tag in Frankfurt und Rhein-Main: das Wichtigste in Kürze, mit Hinweisen auf mobile Blitzer, Straßensperrungen, Gaststätten.

Bei 75 und mehr Neuinfektionen steuert dann der Planungsstab des hessischen Sozial- und Gesundheitsministeriums die medizinische Lage in der betroffenen Kommune. Für Groß hängt eine erfolgreiche Eindämmung der Pandemie weniger von weiteren Verschärfungen der Kontaktregeln und dergleichen ab, sondern vielmehr von der Disziplin der Bürger. Derzeit dürfen sich in Offenbach maximal fünf Menschen zusammenfinden.

Nur wenn es sich um Angehörige aus nicht mehr als zwei Haushalten handelt, darf diese Zahl überschritten werden. Wieder in Kraft ist derzeit eine Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr für Bars, Kneipen und Restaurants. Für Gottesdienste gilt wieder die Maskenpflicht. Weiter müsse damit gerechnet werden, dass in der ersten Woche nach den Schulferien nicht nur an weiterführenden Schulen eine Maskenpflicht gilt, sondern dass diese auch wieder an Grundschulen angeordnet wird, sagte Groß.

Frankfurt und Offenbach gelten nun offiziell als „Risikoregionen“. Und das hat weitreichende Konsequenzen. Nach der Übereinkunft am Mittwoch mit dem Kanzleramt wollen die meisten Länder innerdeutsch zwar kein Einreise-, aber ein Beherbungsverbot für Bewohner solcher Gebiete erlassen, in denen der Inzidenzwert die Schwelle von 50 überschritten hat.

Das Verbot, in Hotels oder Pensionen zu übernachten, soll aber für jene gelten, die keinen negativen Corona-Test vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist. Am Donnerstag schloss sich auch Niedersachsen dieser Regelung an. Thüringen will darauf abstellen, was die Gesundheitsämter am Wohnort der Reisenden meinen, Mecklenburg-Vorpommern will zunächst an einer Quarantänepflicht festhalten und sieht das Beherbungsverbot eher als Mindestanforderung.