Ein letzter Spaziergänger geht mit seinem Hund vorbei, dann atmet Chris Graber (Name geändert) tief durch und schaut nach links und rechts. Kurz vor Mitternacht ist es ruhig in der Berger Straße. Ohne zu zögern biegt Graber in eine Einfahrt ab, gleichzeitig greift er in seine Hosentasche. Vor dem Tor zum Innenhof bleibt er stehen, schaut noch einmal zurück und zückt einen Dreikantschlüssel. Routiniert dreht er am Schloss. Das Tor öffnet sich. „Hausfriedensbruch“, sagt er. Hinter sich zieht er es wieder zu. Beim Diebstahl, der nun folgt, soll ihn niemand stören.

Graber knipst seine Stirnlampe an, seine blonden Haare und die weißen Turnschuhe reflektieren das Licht. Graber geht containern: Er durchwühlt die Mülltonnen von Supermärkten, um noch genießbare Lebensmittel herauszufischen. Gemüse mit Druckstellen, aufgerissene Karottennetze, Käse und Säfte mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum – all das und noch viel mehr landet im Müll, weil die Marktbetreiber die Ware nicht mehr verkaufen wollen, können oder dürfen.