Von Schumann bis Telemann : Vier historische Schicksale in Frankfurt

Bertha Pappenheim schrieb einst ein trauriges Gedicht. Die autobiographischen Zeilen lauteten: „Mir ward die Liebe nicht / Drum leb’ ich wie die Pflanze / Im Keller ohne Licht. / Mir ward die Liebe nicht – / Drum wühl’ ich mich in Arbeit / Und leb’ mich wund an Pflicht.“

Da war sie schon über fünfzig Jahre alt und lebte bereits seit gut zwanzig Jahren in Frankfurt. Und in der Tat hatte sie sich hier in ihrer neuen Heimat „in Arbeit eingewühlt“, hatte die Leitung des Mädchenwaisenhauses übernommen, hatte eine Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins gegründet und war 1904 zur ersten Vorsitzenden des Jüdischen Frauenbundes gewählt worden, der die Aktivitäten zahlreicher jüdischer lokaler Frauengruppen zusammenführte. Ihre Stoßrichtungen blieben dabei stets weibliche Emanzipation und das Recht der Frauen auf Bildungschancen.