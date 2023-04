Der Veranstalter des traditionsreichen Christopher Street Day in Frankfurt kämpft mit einem Defizit von rund 69.000 Euro – und sieht keine andere Wahl: Er appelliert an Stadt, Wirtschaft und Bürger, das Fest zu retten.

Aufnahme aus dem vergangenen Jahr: Fällt der Christopher Street Day in Frankfurt in diesem Jahr aus? Die Veranstalter wissen derzeit nicht, wie sie die Kosten decken sollen. Bild: Tom Wesse

Nach der Absage des Schweizer Straßenfests droht auch der Christopher Street Day im Juli in Frankfurt auszufallen. „Wir stehen jetzt bei einem kalkulierten Defizit von fast 69.000 Euro“, sagt Anika Pilger, Vorstandsmitglied des Vereins CSD Frankfurt, der die Veranstaltung ausrichtet. Der Verein habe auch schon im vergangenen Jahr mit einem Defizit zu kämpfen gehabt, damals seien es aber nur 13.000 Euro gewesen, was man durch Rücklagen habe ausgleichen können. „Die waren damit aber dann aufgebraucht.“

Kim Maurus Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

Ähnlich wie beim Schweizer Straßenfest liegt der Grund für das in diesem Jahr deutlich größere Defizit in den stark gestiegenen Kosten für den Ab- und Aufbau und die Sicherheit des Festes. „In dieser Situation waren wir noch nie“, sagt Pilger. Wegen der Inflation und Tarifanpassungen veranschlagten die Dienstleister zwischen vier und 50 Prozent mehr. In den meisten Fällen könne sie die höheren Kosten auch nachvollziehen. Ob einzelne Angebote einen Unterschied in der Kalkulation machten, will Pilger nicht sagen. Denn: „Uns geht es nicht darum zu schießen, sondern um Unterstützung zu bitten.“