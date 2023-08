Was ist schön? Und helfen Operationen, dass man sich schöner fühlt? Dennis von ­Heimburg, Facharzt für Chirurgie, spricht über Trends, zeitlose Ideale und die unterschiedliche Klientel in ­Frankfurt, Berlin und München.

Dennis von Heimburg betreibt seit 20 Jahren in Frankfurt eine Praxis für plastische und ästhetische Chirurgie. Medizin studierte er von 1987 bis 1993 an der Frankfurter Goethe-Universität und an der Harvard Medical School in Boston. Danach promovierte er und qualifizierte sich zum Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, später auch für Handchirurgie. An der RWTH Aachen wurde er 2007 zum außerplanmäßigen Professor ernannt. Vier Jahre lang war er Präsident der Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen und acht Jahre lang Nationalsekretär des internationalen Fachärzteverbands ISAPS. Zudem ist er Herausgeber des Lehrbuchs „Ästhetische Chirurgie“.

Falk Heunemann Wirtschaftsredakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Herr von Heimburg, wie oft hören Sie die Frage: Bin ich schön?