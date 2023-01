Hymnen und Gedichte wurden über die SG Eintracht ja schon viele verfasst, aber höchst wahrscheinlich keine so schnell wie die folgende: „Eintracht Frankfurt, unser Verein; stolz und stark, wir werden immer sein; die Adler fliegen hoch über dem Feld; für Eintracht Frankfurt kämpfen wir und melden uns in der Welt.“

Der Autor dieses Sekundenwerks heißt ChatGPT und macht gerade weltweit von sich reden, weil er ein Chatbot ist, ein Programm, das mit Hilfe Künstlicher Intelligenz nahezu jede Frage sofort beantwortet und Schreibaufgaben löst, und das Resultat fast so klingt, als stammte es von einem menschlichen Verfasser: Schreibe einen Geburtstagsgruß an meinen Bruder, verfasse ein Drehbuch, dichte ein paar Verse über Eintracht Frankfurt. Oder: Erzähl mir einen Witz über Hessen: „Warum ist Hessen das beste Bundesland? Weil es das Hess-te ist!“

Tipps für ein Gespräch mit Frankfurtern

Das muss witzig sein. Da Künstliche Intelligenz auf Algorithmen beruht, die Millionen von Textdokumenten ausgewertet haben, und nicht auf persönlichem Geschmack, geben die Antworten quasi die Mehrheitsmeinung des digitalen Schwarms wieder – alles, was im Netz geschrieben, wird von ChatGPT analysiert und zusammengefasst.

Frankfurter sollte man keinesfalls mit anderen einen Vergleich mit Berlin oder Hamburg ansprechen, empfiehlt das Programm beispielsweise. „Vergleiche mit anderen Städten können als beleidigend empfunden werden“, schreibt ChatGPT. Oder: „Der Verkehr in Frankfurt kann manchmal chaotisch sein, aber es ist besser, nicht darüber zu klagen, da viele Einwohner damit leben müssen und es nicht als Problem sehen.“

Dafür kann das Programm Tipps geben, wo in Hessen die schönsten Orte zu finden sind: Frankfurt, hat der Chatbot ermittelt, steht klar auf Platz eins, dahinter folgen Kassel wegen seines Schlosses und Rüdesheim wegen seiner „charmanten Altstadtgassen, der berühmten Drosselgasse und die Seilbahn zur Burg Ehrenfels.“ Dass ChatGPT damit Frankfurt mit anderen Städten verglichen hat und damit seine eigenen Höflichkeitsregeln verletzt, hat das Programm aber schon wieder vergessen.

Antwortprobleme bei der SPD

Doch nicht nur bei touristischen kann der digitale Ratgeber helfen, sondern auch bei politischen: „Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten ist ein wichtiges Thema, das oft bei Kommunalwahlen diskutiert wird“, antwortet er auf die Frage, welche Themen bei der nächsten Wahl dominieren dürften. „Umwelt- und Klimaschutz, die Förderung von erneuerbaren Energien und die Reduzierung von CO2-Emissionen sind wichtige Themen für viele Wähler.“

Schwerer tut sich das Programm mit der Diskussion, ob der Oeder Weg in Frankfurt für den Autoverkehr gesperrt werden sollte: „Die Frage ist umstritten und hängt von vielen Faktoren ab.“ entgegnet ChatGPT. Dafür spreche eine höhere Sicherheit for Fußgänger „Eine Sperrung des Oeder Wegs für den Autoverkehr könnte dazu führen, dass das Verkehrsaufkommen in benachbarten Straßen zunimmt“, warnt der künstliche Ratgeber aber auch. „Die Entscheidung erfordert eine sorgfältige Abwägung.“ Noch zurückhaltender wird die Seite bei der Frage, wer der beste Politiker im Land ist: Darauf gebe es keine eindeutige Antwort, da dies subjektiv sei. „Es ist wichtig, die politischen Plattformen und die Leistungen der verschiedenen Politiker zu untersuchen, um eine informierte Entscheidung zu treffen.“

Und manchmal scheitert das Programm schlicht: Bei der Frage etwa, wofür die SPD Hessen eigentlich steht, bricht das Programm den ersten Versuch nach ein paar Zeilen ab. Einen Witz über Offenbach will das Programm nicht machen, das sei nicht respektvoll und inklusiv. Und die Aufgabe „Erkläre Peter Feldmann“ beantwortet es damit, dass er ein deutscher Politiker und der amtierende Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main sei – die Daten, die ChatGPT nutzt, sind auf dem Wissens- und Dokumentestand von Ende 2021. „Während seiner Amtszeit hat er sich für eine nachhaltige und inklusive Stadtentwicklung, sowie für eine bessere Anbindung an den öffentlichen Verkehr eingesetzt.“

Wahrscheinlichkeit statt Wahrheit

Ob das stimmt, kann das Programm nicht sagen. Es berechnet Wahrscheinlichkeiten, etwa anhand davon, wie häufig Formulierungen und Wortkombinationen vorkommen. Fakten- und Quellenchecks nimmt es nicht vor.

Ein Spielbericht von ChatGPT klingt entsprechend so: „Eintracht Frankfurt hat gestern Abend ihr Heimspiel gegen den FC Bayern München mit 2:1 gewonnen. Die Adler begannen stark und gingen in der 15. Minute durch ein Tor von Andre Silva in Führung. Der FC Bayern erhöhte den Druck und konnte in der 38. Minute durch ein Tor von Robert Lewandowski ausgleichen. Eintracht Frankfurt gab jedoch nicht auf und konnte in der 72. Minute durch ein Tor von Filip Kostic den Sieg sichern. Die Eintracht-Fans waren begeistert von der Leistung ihrer Mannschaft und feierten den Sieg lautstark. Coach Adi Hütter sagte nach dem Spiel: „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Sie haben heute Abend eine großartige Leistung gezeigt und verdient gewonnen.““

Dieses Spiel hat so zwar mit diesem Torverlauf und diesen Torschützen niemals stattgefunden, alle Fakten und Zitate sind dementsprechend erfunden, oder genauer: vom Algorithmus berechnet. Aber es erscheint dem Programm aufgrund bisheriger Spielberichte statistisch plausibel. Den Algorithmen sind Wahrscheinlichkeiten sind wichtiger als Wahrheiten.