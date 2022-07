Aktualisiert am

Chaos am Drehkreuz Frankfurt : Tagelang am Flughafen gestrandet

Weil Personal fehlt und viele Passagiere unterwegs sind, müssen Reisende am Frankfurter Flughafen mit langen Wartezeiten rechnen. Manche tagelang. Und wo ihr Gepäck ist, wissen sie auch nicht.

Banges Warten: Passagiere am Frankfurter Flughafen informieren sich über ihre Flüge. Bild: Frank Rumpenhorst

„Tag drei!”, ruft ein Australier am Samstag im Terminal 1. Er fühle sich wie der Schauspieler Tom Hanks in dem Film „The Terminal“, sagt der Mann. Der sitze in dem Streifen nämlich auch auf einem Flughafen fest.

Das Frankfurter Terminal ist nicht besonders voll, Schlangen bilden sich vor der Gepäckabgabe und beim Check-in, einige Reisende sitzen erschöpft vor ihren Gepäckbergen. Nichts Ungewöhnliches für das größte deutsche Luftverkehrsdrehkreuz. Die Abflug-Anzeigetafel zeigt in orangenen Lettern einige Verspätungen an, von den knapp 75 aufgelisteten Flügen sind nur acht annulliert. Die derzeitigen Probleme am Flughafen, die durch Personalmangel entstehen, offenbaren sich erst im Gespräch mit den Reisenden.