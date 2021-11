CDU-Vorsitzender Jan Schneider : „Die Leute wollen deutlichere Ansagen“

Aktualisiert am

Der Frankfurter CDU-Vorsitzende Jan Schneider spricht im Interview über die Zukunft seiner Partei – und wie er den Sprung nach vorn schaffen will.

Herr Schneider, Sie kennen den „Elevator Pitch“? Sagen Sie bitte in einem Satz, wofür die CDU steht.

Wir stehen als Volkspartei für zukunftsgerichtete, bürgerliche Politik in der Mitte der Gesellschaft.

Was ist denn bürgerliche Politik?

Dahinter verbirgt sich vieles. Bürgerliche Politik in unserem Sinne ist liberal, konservativ und sozial zugleich. Und wir stellen stets die Menschen in den Mittelpunkt, denen wir Dinge ermöglichen möchten. Wir wollen die Menschen nicht andauernd bevormunden.

Die CDU hat mehrere Wahlen verloren. Kann es sein, dass die Botschaft die Wähler nicht erreicht?

Ja, unsere Botschaft, die DNA der CDU, ist da sicherlich nicht mehr ausreichend sichtbar gewesen. Die Union hat es verlernt, die Chancen und das Ermöglichen in den Mittelpunkt zu stellen. Aber da müssen wir wieder hinkommen.

Viele Ihrer Parteifreunde sagen, man wisse nicht mehr, wofür die CDU noch steht.

Das höre ich zuweilen auch. Und wenn ich frage „Woran machen Sie das fest?“, dann nennen sie Themen wie die weggefallene Wehrpflicht, die Abschaffung der Atomkraft oder die Ehe für alle.

Ist da etwas dran?

Haben die Menschen in den Sechzigerjahren die CDU gewählt, weil wir für die Wehrpflicht standen? Ich glaube nein. Hat die Ehe für alle der herkömmlichen Familie aus Mann und Frau geschadet? Nein. Und die Atomkraft – fragen wir doch unsere Mitglieder: Wer hätte denn Lust, neben einem neuen Kernkraftwerk zu wohnen? Ich schätze mal, nur wenige. Es ist schwer, alles auf ein Thema herunterzubrechen, wenn man Volkspartei ist.

Vielleicht spüren die Menschen, dass die CDU im Moment nicht mit sich im Reinen ist. Wie erklären Sie sich, dass manche Parteifreunde mit dem Erbe ihrer erfolgreichen Bundeskanzlerin Merkel derart hadern?

Erst mal finde ich gut, dass Sie schon in der Frage darauf verweisen, dass Angela Merkel uns zu großen Wahlerfolgen geführt hat. Das wird leider manchmal vergessen, auch bei uns in der Partei. Sie war sehr erfolgreich. Gleichzeitig hat sie diese Erfolge aber auch erreicht, indem sie nur wenige Themen in die Öffentlichkeit transportiert hat …

Sie meinen das Phänomen der „asymmetrischen Demobilisierung“ …

… was leider dazu geführt hat, dass die CDU an Profil verloren hat. Merkels Strategie hat bei Wahlen funktioniert und die anderen Parteien ein Stück weit gelähmt. Sie hat aber auch dazu geführt, dass sich manches Mitglied nicht mehr bei uns und unseren Themen wiederfindet. Natürlich wollen diese Leute wieder deutlichere Aussagen hören, ob beim Gendern oder woanders.

Ist das Thema „Gendern“ wirklich so wichtig?

Nein, ich glaube nicht, dass wir über das Gendern zu alter Stärke zurückfinden. Es wird nur am Genderstern festgemacht: Wir sollten den anderen stärker widersprechen, das kann ich nur selbstkritisch wiederholen. Immer dann, wenn wir in einer Koalition sind, haben wir einen Hang dazu, unseren Koalitionspartner zu gut zu behandeln.

Manche Mitglieder fühlen sich aber auch übergangen. Auch Ihr Kreisverband hat über den nächsten Vorsitzenden abstimmen lassen, der Sieger hieß damals Friedrich Merz. Dann wurde es Armin Laschet.

Es gibt eine gefühlte Missachtung der Parteibasis. Und ich hoffe, dass es diese Kluft künftig nicht mehr geben wird, wenn die Basis bei der Wahl des oder der nächsten Vorsitzenden befragt wird und damit großen Einfluss nehmen kann.

Sie sprechen die geplante Mitgliederbefragung an. Täuscht der Eindruck, dass Sie über die Basisdemokratie nur bedingt begeistert sind?

Na ja, was heißt da Begeisterung? Ich bin manchmal vielleicht ein etwas nüchterner Mensch. Ich habe mich im Vorfeld gefragt, wie wir das organisieren und wie lange das dauert. Aber Ihr Eindruck täuscht insofern, als dass ich das Ergebnis, das wir gemeinsam gefunden haben, sehr gut finde. Es ist ein schnelles Verfahren, im Januar ist schon Parteitag, und dann wird die neue Parteispitze gewählt. Das ist ein hinreichend kurzer Ablauf, ein guter Plan. Im Übrigen geht es nicht darum, das Verfahren zu verstetigen. Für die aktuelle Situation aber ist es hilfreich.

Glauben Sie, dass dadurch der Richtungsstreit zwischen Konservativen und Liberalen befriedet wird? Am Ende kann der nächste Vorsitzende Friedrich Merz heißen, der Ihre Partei spaltet.