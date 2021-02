CDU-Kandidaten für Bundestag : Dreikampf und Solokür

Die CDU in Frankfurt wählt am Wochenende ihre beiden Bundestagskandidaten. In einem der beiden Wahlkreise könnte es richtig spannend werden – gerade vor dem Hintergrund einer Richtungsdiskussion in der Partei.

Wenn die Delegierten am Samstag die beiden Kandidaten für die Bundestagswahl am 26. September küren, wird es spannend – zumindest in einem der beiden Wahlkreise. Den Nordwesten Frankfurts, den Wahlkreis 182, vertritt seit 2009 der 59 Jahre alte Matthias Zimmer. Dieses Mal bekommt er es mit voraussichtlich zwei Gegenkandidaten zu tun, Axel Kaufmann und Martin Heipertz.

Natürlich geht es um die drängenden Debatten der Stadt: Einbruch der Gewerbesteuer in Corona-Zeiten, gefährdete Arbeitsplätze am Flughafen, die Sanierung der Paulskirche. Der Kampf um die Nominierung ist aber mehr als das. Es geht auch um eine Standortbestimmung innerhalb der CDU, die nach der Wahl Armin Laschets zum Bundesvorsitzenden weiter auf Sinnsuche ist und sich für die Zeit nach Angela Merkels Abgang aus dem Kanzleramt rüstet. Längst steht dabei nicht nur die Frage im Raum, wie links oder rechts die Partei sein will, sondern auch, wie es um die innerparteiliche Willensbildung bestellt ist. Und wie inhaltlich vielfältig sich die letzte verbliebene Volkspartei aufstellt.

Zimmer, der zum linken arbeitnehmerfreundlichen Flügel der Christdemokraten gehört, hatte sich für Laschets Mitbewerber Norbert Röttgen ausgesprochen. In Berlin kümmert sich der habilitierte Politikwissenschaftler Zimmer vor allem um die Themen Arbeitsmarkt, Nachhaltigkeit und Menschenrechte. „Ich bin ganz zuversichtlich, dass ich am Ende gewinne“, sagt er. „Wenn die Union eine Volkspartei bleiben will, sollte sie auch die Themen Arbeitsmarkt und Sozialpolitik beherzigen.“

Seine beiden Herausforderer hatten sich bei der Wahl zum Vorsitz für Friedrich Merz ausgesprochen, der Laschet in der Stichwahl unterlag. „Für mich ist Zimmer als Mandatsträger der Favorit“, sagt Axel Kaufmann, einer seiner beiden Herausforderer. Der 48 Jahre alte gebürtige Bremer, Prokurist im Vorstandsstab der KfW-Bankengruppe, kam nach dem Studium nach Frankfurt. Seit 2009 ist er als Ortsvorsteher des Bezirks Westend/Bockenheim/Kuhwald fest in der Frankfurter CDU verankert. „Es wird ein knappes Rennen“, meint Kaufmann.

Zwei Herausforderer

Knapp könnte es tatsächlich werden, da sich Kaufmann und der dritte Bewerber, Martin Heipertz, mit ihren Wirtschaftsprofilen an eine ähnliche Zielgruppe wenden. Wie Kaufmann hatte sich auch Heipertz für Merz ausgesprochen. Der 45 Jahre alte promovierte Wirtschaftswissenschaftler, der für Wolfgang Schäuble im Finanzministerium tätig war und nun wie Kaufmann für die KfW arbeitet, hatte schon zur Wahl 2017 antreten wollen, damals als Nachfolger von Heinz Riesenhuber im Main-Taunus-Kreis. Er unterlag gegen den Bad Sodener Bürgermeister Norbert Altenkamp, der später das Bundestagsmandat holte. „Ich stehe für einen Neuanfang“, sagt Heipertz.

Der Kandidat baut dabei zusätzlich auf einen Anti-Establishment-Effekt, auf den Merz mit seiner Kritik am Zustand der CDU im vergangenen Jahr gesetzt hatte. In einem Brief an die Parteimitglieder schreibt Heipertz: „Ist die CDU zu einer Partei von politischen Mitläufern geworden? Nach 16 Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel (...) wollen wir – die Mitglieder – definieren, was das Original CDU ist und wofür unsere Partei zur Wahl steht.“ Eine Tonlage, die nicht allen gefällt.

Manche Parteifreunde nehmen ihm zudem übel, dass er vor drei Jahren mit der AfD geliebäugelt hatte. Es sei ein Flirt gewesen, er sei aber nicht fremdgegangen, sagt er. Der Kontakt zu den Rechtspopulisten sei abgebrochen, sein „europäischer Föderalismus und Transatlantizismus“ seien unvereinbar mit dieser Partei.

Im zweiten Frankfurter Wahlkreis 183, im Norden, Osten und Süden, hat es Mandatsträgerin Bettina Wiesmann einfacher, zur Wiederwahl aufgestellt zu werden. Bisher hat sich kein möglicher Gegenkandidat aus der Deckung gewagt. Die 54 Jahre alte Politikwissenschaftlerin mit einem Master in Business Administration kümmert sich in Berlin vor allem um Familien- und Bildungspolitik. Nicht bei allen kam gut an, dass sie sich in der Online-Debatte der Parteimitglieder früh für Laschet eingesetzt hatte. „Es ist meine Aufgabe als Delegierte, mir aus allen Argumenten eine eigene Meinung zu bilden“, sagt sie. Im Übrigen hält sie „die Reihen nach der Wahl des Vorsitzenden wieder für geschlossen“.

Wahl unter Coronabedingungen

Am Samstag kommen die Delegierten in der Wolfgang-Steubing-Halle zusammen, die genügend Platz bieten soll, um die Wahl coronakonform abzuhalten. Dass die Partei an einer Präsenzveranstaltung festhält, finden nicht alle gut, zumal unklar ist, ob einigen älteren Delegierten das Risiko zu hoch ist und sie deshalb lieber zuhause bleiben.

Davon dürfte abhängen, ob alle Kandidaten ihre Anhänger bis zu einer Stichwahl mobilisieren können. Zu der kommt es, sollte es Matthias Zimmer nicht im ersten Wahlgang mit einer absoluten Mehrheit schaffen. Würde dann einer der beiden Herausforderer zugunsten des anderen zurückziehen, könnte es tatsächlich ein richtig spannendes Rennen geben.