Es ist Januar 2023. Teile der Bevölkerung fragen sich: „Wann Bubatz legal?“, was übersetzt so viel bedeutet wie: „Wann entkriminalisiert die Ampelkoalition den Konsum von Cannabis?“ Es ist auch der Januar, in dem sich das Frankfurter Drogenreferat dazu entschließt, eine Umfrage durchzuführen. Eine große Umfrage: Zehntausend Frankfurter sollen nach ihrer Einstellung zur Legalisierung von Cannabis befragt werden. Kostenpunkt: 21.880 Euro. 3001 Antworten werden an die Stadt zurückkommen. Mindestens 350 davon sind gefälschte Kopien.

Januar: Briefkasten am Haus von Moritz Post

Mina Marschall

Es müsste so im Januar gewesen sein, erzählt Moritz Post, als er in seinem Briefkasten einen Umschlag findet. Der Inhalt überrascht ihn. Post vom Frankfurter Drogenreferat. Die Stadt Frankfurt hat ihn, nach eigenen Angaben, zufällig aus dem Melderegister ausgewählt, will ihn für eine Cannabis-Studie befragen. Er ist einer von zehntausend. Post setzt sich an den Schreibtisch, öffnet den Brief. Er stutzt. Der Brief sieht für ihn „irgendwie billig“ aus, wie er berichtet. „Das Logo war ganz komisch verschoben und verzerrt.“ Post zweifelt daran, dass der Brief seriös ist. Vielleicht eine Fälschung? Er schaut sich die Umfrage an. Sie enthält auch einen QR-Code, um online teilnehmen zu können. Schließlich stellt sich heraus: Es handelt sich tatsächlich um eine Befragung der Stadt zum Thema Cannabis. Post liest sich die Fragen durch. Seite eins von sechs. Die Teilnehmer der Studie sollen Fragen zu ihrer persönlichen Einstellung zu der geplanten Cannabis-Legalisierung beantworten. Ihnen werden Argumente vorgestellt. Sie haben vier Antwortmöglichkeiten: Stimme absolut zu, stimme eher zu, stimme eher nicht zu, stimme gar nicht zu. „Die Legalisierung wird zu einem starken Anstieg des Konsums von Cannabis führen“, ist ein solches Argument. Oder „Bei der Legalisierung wird der Cannabis-Schwarzmarkt zurückgedrängt“ und „Bei einer Legalisierung werden Polizei und Justiz entlastet.“