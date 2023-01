Hannelore Kraus ist tot : Die Frankfurterin, die ein Hochhaus verhinderte

Aktualisiert am

Sie war als Gegnerin des Hochhauses „Campanile“ bekannt geworden. In in Künstlerkreisen liebte man sie als Vermieterin. Jetzt ist Hannelore Kraus gestorben.

Die Frankfurterin Hannelore Kraus steht auf dem Bürgersteig in der Baslerstrasse am 8. September 2009. Bild: Helmut Fricke

Dass sie vor allem als die Frau galt, die eisern „Nein“ gesagt hatte, wurmte sie ab und zu schon: Was für ein Klischee. Sogar als „Jeanne d’ Arc von Frankfurt“ hat man sie bezeichnet, weil sie es war, die den Bau des „Campaniles“, des mit 260 Metern damals als Superlativ geplanten Hochhauses südlich des Hauptbahnhofs, 1989 verhindert hatte. Indem sie ihre Zustimmung zu dem Gebäude, das das Viertel dominiert hätte, nicht für eine mehrere Millionen Mark schwere Entschädigung geben wollte.

„Ich war aus ökologischen und sozialen Gründen gegen das Vorhaben“, sagte sie zwei Jahrzehnte später. Hochhäuser erzeugten Fallwinde und Schatten, „außerdem hätte ein so gigantischer Turm zu sozialen Verwerfungen in unserem gewachsenen Viertel geführt“. Und wer für eine Stadt nur auf Hochhäuser als Markenzeichen setze, sei geschichtsvergessen, setzte sie hinzu. Über die angebotenen Millionen lachte sie nur: „Was hätte ich mit dem Geld machen sollen? Mir Aktien an die Wand hängen?“