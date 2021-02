Bundeswehr hilft beim Impfen : Feindlage: Virus

Wer an die Tür des Lagezentrums der Bundeswehr im Mercure Hotel in der Kaiserstraße klopft, tritt nach der üblichen Höflichkeitssekunde nicht einfach ein. Es wird gewartet, bis von drinnen ein „Herein!“ durch die Tür schallt. Oder weiter gewartet, wenn nichts kommt. Erst nach Einladung öffnen die Soldaten, die von ihrem Einsatz in einem Frankfurter Altenheim zurückkommen, die Tür. Es herrscht strenge Disziplin. Und Kriegsrhetorik. „Feindkontakt“, „Feindlage“, „Front“ – diese drei „F“ fallen öfter. „Es ist jetzt keine fremde Macht, sondern das Virus, gegen das wir kämpfen“, sagt Oberleutnant Chris Piesik.

Er sitzt am Konferenztisch im Lagezentrum, einem schlichten Besprechungsraum in dem kleinen Hotel direkt am Hauptbahnhof, an dessen Tür ein DIN-A4-Blatt geklebt wurde: „Eintritt nur für autorisiertes Personal“. Piesik, Zugführer vom Artillerielehrbataillon 325 in Munster, ein Kraftpaket mit Rauschebart, ist der Chef. So würde es zumindest ein Zivilist ausdrücken. Beim Bund heißt es: Truppenführer. Er koordiniert den Einsatz, plant die Logistik, kümmert sich um die Soldaten.