Ein Jahr vor Fußball-EM : Flick, Trapp, Sané und Can überraschen Passanten in Frankfurt

Bundestrainer Hansi Flick zeigt sich mit drei Nationalspielern in der Frankfurter Innenstadt. Oberbürgermeister Mike Josef erwartet ein Jahr vor dem Auftakt der Fußball-EM in Deutschland trotz aller Skepsis dennoch ein neues Sommermärchen.

Die Wahrheit liegt eben auf dem Platz – und nicht an der Hauptwache: Als sich am Mittwochnachmittag etwas überraschend für die meisten Passanten Hansi Flick, Trainer der vor der Weiterreise zum Länderspiel in Polen in Frankfurt weilenden deutschen Fußball-Nationalmannschaft, samt der drei Nationalspieler Emre Can, Leroy Sané und Kevin Trapp mit Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) zu einem Elfmeterschießen auf einem „Soccer Court“ traf, hielt sich das Interesse in Grenzen.

Trubel kam nur kurzzeitig auf, als sich eingeladene Nachwuchskicker von Makkabi Frankfurt und Kickers 16 Frankfurt jeweils eines der Nationaltrikots sichern durften, die bei solchen öffentlichen Termin vom DFB bis zur Vorstellung des neuen Dresses zu Hunderten verschenkt werden, da sie nach dem Desaster bei der WM in Qatar zu millionenfachen Ladenhütern geworden sind.

Die jüngsten Auftritte der Nationalmannschaft verführen eben derzeit nicht gerade zu Begeisterung. Und das Rahmenprogramm an der Hauptwache passt sich in seiner Biederkeit samt eines unerträglichen, über die Lautsprecher den gut 200 Zuschauern entgegen gehämmerten „Ladiladiladiladiho, Deutschland vor, schieß ein Tor“ der Lage der Nationalmannschaft an.

Aber das hinderte das Frankfurter Stadtoberhaupt Josef, einst aussichtsreicher Jugendspieler beim SSV Ulm, nicht, Optimismus zu verbreiten: „Wenn die deutsche Nationalmannschaft im kommenden Jahr ihr drittes Turnierspiel hier in Frankfurt austrägt, dann wird eine ganz besondere Atmosphäre herrschen“, sagte Josef. Er verwies dabei auf die 30 Millionen Euro teuren Bemühungen der Stadt.

Can hofft auf neues Sommermärchen

Der Oberbürgermeister selbst trug mit zwei verwandelten Elfmetern dazu bei, dass der Countdown, der neben dem Platz symbolisch für jeden Tag bis zum Turnierauftakt 365 Tore herunter zählte, sich der Null näherte – anders als Eintracht-Schlussmann Kevin Trapp, der bei seinem Versuch scheiterte. Der gebürtige Frankfurter Emre Can hingegen verwandelte sicher und erinnerte sich an glückliche Kindertage. „2006 habe ich nur wenige hundert Meter von hier am Main die WM-Spiele verfolgt. Das sind tolle Erinnerungen“, sagte er.

Er hofft auf eine ähnliche Atmosphäre im kommenden Jahr. Bis zur Neuauflage des Sommer Märchens ist es freilich noch ein weiter Weg. Can kann immerhin auf dem Platz dazu beitragen, dass der hehre Wunsch nach einer vergleichbaren Stimmung wie einst beim „Sommermärchen“ Wirklichkeit wird.