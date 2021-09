Kein Gang zur Wahlurne : Viele Nichtwähler sind nicht politikverdrossen – sondern politikabwesend

Auf Stimmenfang: An einem Kiosk in Ginnheim wollten die Kandidaten für den Wahlkreis 182 mit Nichtwählern ins Gespräch kommen. Bild: Frank Rumpenhorst

Es ist Abend, und das Wetter ist gut. Die Frankfurter Direktkandidaten von SPD, CDU, Grünen und FDP für den Wahlkreis 182 stehen vor „Heinrichs Kiosk“ auf der Niederurseler Landstraße, eine Band spielt, und die Tische sind voll. Teilweise stehen die Menschen bis auf die Straße, um die Wahlkämpfer bei der Podiumsdiskussion zu hören. Der Plan war, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, die normalerweise mit der Politik wenig zu tun haben. Den Abgehängten, den Nichtwählern. Doch die sind nicht gekommen.

Dafür ist Yannis Evertse dabei. Noch vor vier Jahren hätte er sich vermutlich keine Diskussion der Direktkandidaten angehört. Bei der Bundestagswahl 2017 hat er nicht gewählt. Nicht weil er politikverdrossen war oder „denen dort oben“ einen „Denkzettel“ verpassen wollte. Es war ihm einfach egal. „Ich hatte keine Ahnung, Politik hat mich nicht interessiert“, sagt der 23 Jahre alte Einzelhandelskaufmann. Auch seine Freunde gingen nicht zur Wahl, Politik war nie ein Thema. Erst als er mit seiner Ausbildung anfing und zum ersten Mal selbst erlebte, welche Folgen die hohen Mieten in Frankfurt haben, änderte sich das. Jetzt sitzt er zusammen mit seinem Vater an einem Tisch vor dem Kiosk und hört den Direktkandidaten zu.

„Politik kommt im Leben mancher Menschen einfach nicht vor“

Seit einigen Jahren gibt es einen festen Anteil an Menschen in Hessen, die nicht wählen. Je nach Wahl schwankt er: Bei der Bundestagswahl 2017 waren es 23 Prozent, bei der Kommunalwahl im Frühjahr fast 50 Prozent. Die Statistik zeigt: Insbesondere Menschen mit niedrigem Bildungsstand und Einkommen sind überproportional oft vertreten. Frankfurt ist dafür beispielhaft, die Wahlbeteiligung variiert stark zwischen den Stadtteilen. In Fechenheim, wo das mittlere Einkommen unter dem Gesamtwert für die Stadt liegt, betrug die Wahlbeteiligung im Frühjahr 28,4 Prozent. In den reicheren Stadtteilen wie in Nieder-Erlenbach lag sie bei fast 60 Prozent. Ähnliche Effekte gibt es bei Bildungsabschlüssen oder der Arbeitslosenquote.

Hauptwache – Der F.A.Z. Newsletter für Rhein-Main Werktags um 21.00 Uhr ANMELDEN

„Nichtwählen ist nicht unbedingt eine bewusste Entscheidung“, sagt die Politikwissenschaftlerin Sigrid Roßteutscher. Sie forscht an der Goethe-Universität zu Wahlverhalten und ist Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Wahlforschung. „Politik kommt im Leben mancher Menschen einfach nicht vor.“ Das hat ihr zufolge unter anderem mit dem Niedergang der Volksparteien zu tun, die in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr Kernwähler verloren haben. Früher habe die SPD die Arbeiter mobilisiert, sagt Roßteutscher, heute sei das nicht mehr so. Die klassische Arbeiterklasse, die in der Gewerkschaft organisiert ist und geschlossen eine Arbeiterpartei wählt, werde immer kleiner.

Dazu kam die Agenda 2010, die Stammwähler der SPD enttäuscht habe. Regelungen wie der Mindestlohn oder die Grundrente, die eigentlich dazu gedacht seien, die klassischen Kernwähler der SPD zurückzugewinnen, kämen jetzt bei diesen nicht mehr an. Ein weiterer Faktor, der Menschen von den Wahlurnen fernhält: Vor allem jüngere Menschen wählen nicht, wenn sie es nicht „gelernt“ haben. „Schon seit den Fünfzigerjahren wissen wir: Wählen wird spätestens nach dem dritten Mal zur Gewohnheit“, sagt Roßteutscher. Die meisten Nichtwähler sind nicht politikverdrossen, sondern politikabwesend.

Genau mit diesen Menschen wollten die Bundestagskandidaten an „Heinrichs Kiosk“ ins Gespräch kommen. „Die Demokratie ist nicht gottgegeben“, sagt Naim Yildirim. Der Besitzer des Kiosks hat die Veranstaltung organisiert und moderiert. „Deswegen müssen wir uns für unsere Demokratie engagieren.“ Er hat immer gewählt, schon seit seinem 16. Lebensjahr. Besonders die verschiedenen Möglichkeiten zu wählen, das Kumulieren oder das Panaschieren faszinieren ihn.

Mit der Diskussion am Kiosk will er die Menschen mit den Politikern zusammenbringen. „Das sind nicht ,die da oben‘, sondern Menschen wie wir selbst.“ Die Debatte läuft, teilweise ist es hitzig: Die Bürger stellen Fragen zu Klimaschutz, Renten, Steuern, Gleichberechtigung oder Wirtschaftspolitik. Viele haben feste Meinungen. „Wählen ist die Macht des kleinen Bürgers“, sagt Matthias Schütz, während er der Diskussion zuhört. „Wenn ich nur aus Protest nicht wähle, tu ich mir keinen Gefallen.“ Später wird er noch mal aufstehen und Fragen zum Umgang mit der AfD stellen.