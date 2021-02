CDU-Abgeordneter Zimmer : „In Mithaftung genommen für die Merkel-Ära“

Aktualisiert am

Matthias Zimmer saß zwölf Jahre als Abgeordneter der CDU im Bundestag. Am Samstag wurde er nicht wieder aufgestellt. Der Politikwissenschaftler spricht über seine Enttäuschung, die „konzertierte Aktion“ seiner Gegner – und mangelnde Unterstützung aus der Frankfurter Parteiführung.

Sie sind bei der Wahlkreisdelegiertenversammlung der CDU nach zwölf Jahren nicht wieder aufgestellt worden. Wie geht es Ihnen?

Das war eine Enttäuschung am Samstag. Aber es geht mir im Großen und Ganzen gut. Solche Mandate sind keine Erbhöfe, sondern sie müssen immer wieder gewonnen werden.

Wie sicher waren Sie sich, die Abstimmung zu gewinnen? Im Laufe der Debatte sind Sie hart angegangen worden.

Ich habe mich einer sehr konzertierten Aktion gegenüber gesehen, von der ich nicht wusste, was sie bewirken würde. Dass ich am Ende des Tages eine Niederlage einstecke, habe ich aber so nicht vermutet.