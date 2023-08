Aktualisiert am

Was summt der Bundeskanzler in Frankfurt?

Sommertour von Olaf Scholz : Was summt der Bundeskanzler in Frankfurt?

Am Ende seiner Rundreise durch das Rhein-Main-Gebiet ist Olaf Scholz Gast in einer sehr speziellen Talkshow. Die Politik spielt dabei eine Nebenrolle.

Olaf Scholz ist kein Freund des gesungenen Wortes. Auf die Frage nach den letzten Dingen hat er auf fast alles eine Antwort. Die letzte Reise, die er machen möchte? Nochmal nach Feuerland, da fand er es schön. Das letzte Essen? Königsberger Klopse. Aber ihm jetzt bitte nicht bei jeder Gelegenheit damit eine Freude machen – Bundeskanzler, die öffentlich Lieblingsgerichte nennen, gehen ein hohes Risiko ein, weiß er. Das letzte Obst? Apfel. Die Frage nach dem letzten Menschen ist ihm zu persönlich. „Aber der wichtigste Mensch in meinem Leben ist meine Frau.“ Letztes Lied? „Keines.“

Bernhard Biener Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung

Bernd Reisig kann es kaum glauben, dass der Sozialdemokrat keinen Lieblingssong hat. Dabei ist Scholz nicht unmusikalisch. Er hat Oboe gespielt, jedoch nach der Schule aufgehört. „Da braucht man halt ein Orchester und hat alle 20 Minuten einen Einsatz.“ Es ist nicht das einzige vermeintliche Geheimnis, das Reisig ihm zu entlocken versucht. Der Frankfurter Medienmanager hat einen Coup gelandet und in seiner im Internet übertragenen Talkshow den Bundeskanzler zu Gast. Der war vor zweieinhalb Jahren schon einmal da und versprach wiederzukommen.

Jetzt also muss Olaf – Reisig fragt am Anfang, ob er den Kanzler weiterhin duzen darf – Apfelwein trinken (angeblich freiwillig) und hessische Begriffe raten. Der Titel der Sendung, „Bembel & Gebabbel“, gehört nicht dazu. Was ein „Schoppen“ ist, weiß der Kanzler, auch das „Dorschenanner“ hat er schnell als Unordnung entschlüsselt. Beim „Bobbes“ hilft die Bundesinnenministerin. Die hessische SPD-Chefin Nancy Faeser steht auf und deutet auf den verlängerten Rücken.

Das Wunder vom Lohrberg

Es geht halt schon ein wenig rustikal zu in der Lohrberg-Schänke auf Frankfurts Hausberg, aber das hat Scholz vom ersten Besuch gewusst. Dass er bei einem der zahlreichen Spielchen einen Kopfhörer aufbekommt und das Publikum ein Lied raten muss, hat er hingegen offenbar vergessen. „Nein, ich singe kein Lied!“ ruft er in einem ungewohnt emotionalen Ausbruch. Reisig beruhigt: Er muss es nur summen.

Olaf summt. Dass eine Frau plötzlich jubilierend „Eye of the Tiger“ in die Runde wirft, muss als das Wunder vom Lohrberg gelten. Zumindest bringt es 200 Euro für die Bernd-Reisig-Stiftung, die unter anderem Obdachlosen hilft.

Natürlich belässt es Moderator Reisig nicht bei Spielchen. Der Bundeskanzler spricht über den schwierigen Start in der Pandemie, die Herausforderung durch den russischen Überfall auf die Ukraine (wozu einige Demonstranten vor der Schänke, die während der gesamten Talkshow nicht zu überhören sind, ebenso wie zur Corona-Politik eine andere Meinung haben) und die Sicherung der Energieversorgung ohne russisches Gas in kürzester Zeit. „Das ist bemerkenswert für unser Land, es zeigt, was es kann“, sagt Scholz.

„Wir brauchen mehr Gelassenheit“

Reisig fragt nach dem Verhältnis des Kanzlers zum Gendern. „Ich weiß, was jetzt kommt“, sagt Scholz, und der Video-Einspieler reiht seine „Gesundheitsminister und Gesundheitsminister“ und „Bürger und Bürger“ aneinander. „Hast Du die Endung vergessen oder nuschelst Du, weil Du den Quatsch nicht mitmachst und denkst, keiner merkt’s?“, spottet der Moderator. Aber auch Scholz bekommt Applaus, als er sagt: „Wir brauchen vor allem mehr Gelassenheit.“

Bei seinem ersten Besuch in der Talkshow lag die SPD bei 15 Prozent, und Scholz zeigte sich trotzdem zuversichtlich, eine Chance zu haben. Den Grund erklärt er so: Viele Menschen beschäftigten sich halt nicht ständig mit Politik. „Es ist völlig in Ordnung wenn sie sich kurz vor der Wahl entscheiden.“

Aber Scholz hat offenbar auch das Glück auf seiner Seite. Reisig lässt ihn für die Stiftung Lose ziehen. Der Moderator hat Nieten, der Kanzler erst einen Fünf-Euro-Gewinn, dann sogar ein 100-Euro-Los. „Das gab’s noch nie“, sagt Reisig. Scholz lässt sich auf das ungewohnte Format der sehr speziellen Talkshow ein und pariert den Moderator mehr als einmal. Der fragt, ob er einen Olaf-Scholz-Witz kenne. „Nein, antwortet Scholz, „ich hab’ da so Gedächtnislücken.“