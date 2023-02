Die Autobahn GmbH des Bundes will mehrere wichtige Autobahnbrücken in der Metropolregion Rhein-Main sanieren. Die Salzbachtalbrücke bei Wiesbaden soll schon Ende 2023 befahrbar sein. Ein Überblick über die wichtigsten Projekte.

Rund 315 Millionen Euro sollen in diesem Jahr in den Ausbau und die Sanierung des Autobahnnetzes der Rhein-Main-Region fließen. Das hat die Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag mitgeteilt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Projekten zur Erneuerung und Instandsetzung maroder Brücken, von denen in diesem Jahr zehn fertiggestellt werden sollen.

Darüber hinaus sind weitere rund 40 Brückenbauwerke in Arbeit. Mehr als die Hälfte der 315 Millionen Euro fließt nach Angaben der Autobahn GmbH in diese Vorhaben. Von der Gesamtsumme sind 180 Millionen Euro für Autobahnen in Südhessen und 135 Millionen für solche in Rheinhessen, sprich in Rheinland-Pfalz, vorgesehen.

Beim Neubau der Salzbachtalbrücke der Autobahn 66 bei Wiesbaden, einem der spektakulärsten, weil den Verkehrsfluss am stärksten behindernden Projekte, liegen die Arbeiten laut Autobahn GmbH im Zeitplan. Das 300 Meter lange südliche Brückenbauwerk solle bis Ende des Jahres fertiggestellt sein. Dann könne der Autoverkehr dort wieder fließen – mit maximal 80 Kilometern in der Stunde und auf zwei verengten Spuren in jede Richtung. Die alte Salzbachtalbrücke war im November 2021 wegen Einsturzgefahr gesprengt worden. Mit dem Neubau des nördlichen Teils soll nach Abschluss der Arbeiten am Südteil begonnen werden. Vollständig wird die Brücke erst Mitte 2025 für den Verkehr freigegeben werden können.

Vollsperrung Mitte Februar

Der Neubau der Schiersteiner Brücke, auf der die Autobahn 643 über den Rhein führt, soll im Herbst dieses Jahres abgeschlossen sein. Vor Inbetriebnahme muss die Brücke zwischen Wiesbaden und Mainz allerdings an einem Wochenende im August vollständig gesperrt werden. Mit dem Abriss des alten, vierspurigen Bauwerks wurde 2017 begonnen; künftig sollen die Autofahrer hier auf sechs Spuren den Rhein überqueren können.

Der sechsspurige Ausbau der A 643 auf den rund 900 Metern zwischen der Rheinbrücke und dem Schiersteiner Kreuz in Wiesbaden geht indes weiter und wird laut Autobahn GmbH erst im Jahr 2026 beendet sein. Das Schiersteiner Kreuz muss wegen der Bauarbeiten am nächsten Wochenende – 17. bis 19. Februar – voll gesperrt werden.

Im März beginnen auf der Autobahn 3 zwischen dem Dreieck Mönchhof und dem Wiesbadener Kreuz umfangreiche Sanierungsarbeiten. Auf knapp neun Kilometern wird der Verkehr in Fahrtrichtung Köln dann bis Ende nächsten Jahres auf verengten Fahrstreifen fließen.

Riederwaldtunnel wird teurer als geplant

Mit dem Bau des seit Jahrzehnten geplanten Riederwaldtunnels im Osten Frankfurts soll gegen Ende des Jahres begonnen werden. Derzeit werde das Gelände noch nach Sprengkörpern aus dem Zweiten Weltkrieg abgesucht, dann werden in den im Januar gerodeten Teilen des Fechenheimer Waldes die noch im Boden befindlichen Baumstümpfe entfernt. Der 1,1 Kilometer lange Tunnel ist Teil der geplanten, insgesamt 2,2 Kilometer langen Verbindung zwischen den Autobahnen 661 und 66. Er soll im Jahr 2031 fertiggestellt sein, zu den voraussichtlichen Kosten macht die Autobahn GmbH derzeit keine Angaben. Diese werden noch ermittelt, heißt es.

Klar ist, dass der Tunnel deutlich teurer wird als erwartet. Die letzte Kostenschätzung in Höhe von 477 Millionen Euro ist längst nicht mehr aktuell, zuletzt war von 600 Millionen Euro die Rede, aber auch dieser Betrag könnte noch übertroffen werden. Noch vor 20 Jahren war für den Riederwaldtunnel ein Investitionsbedarf von 165 Millionen Euro genannt worden. In die noch ausstehende neue Berechnung werden außer der allgemeinen Steigerung der Baukosten und der Unsicherheit wegen der Materialknappheit auch zusätzliche Aufwendungen einfließen. So muss zum Beispiel als Folge der Auflagen aus dem Planfeststellungsbeschluss eine vorhandene Überführung über die A 66 durch eine teure Grünbrücke für Wildtiere ersetzt werden.

Die Autobahn GmbH weist zudem auf die enorme Herausforderung hin, die der in offener Bauweise geplante Tunnelbau im Stadtteil Riederwald bedeute. Straßen und Straßenbahntrassen müssen verlegt werden, zudem darf der Grundwasserfluss nicht behindert werden. „Wir können den Tunnel nicht in einem Stück bauen“, sagt Steffen Rütenfrans, Sprecher der Außenstelle Frankfurt der Autobahn GmbH. Stattdessen werden abschnittsweise – von Osten und Westen gleichzeitig – etwa 150 Meter lange Baugruben geschaffen, an denen das Grundwasser vorbeiströmen kann. Wenn der Tunnel fertig ist, fließt das Wasser durch ein darunter angelegtes Kiesbett in Richtung Main.