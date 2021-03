BIG im Frankfurter Rathaus : Konservativ und islamisch

Aktualisiert am

Die Liste BIG zieht in den Römer ein – mit einem Stadtverordneten. Die Partei von und für Migranten hat eine bewegte Vergangenheit.

Das Frankfurter Stadtparlament wird vielfältiger. Künftig wird es sechs Kleinparteien mit nur einem Stadtverordneten geben, darunter die Gartenpartei, Freie Wähler oder die Piraten. Besonderes Augenmerk verdient BIG („Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit“), eine Partei von Migranten für Migranten, die eine bewegte Geschichte hinter sich – und auch Kritik auf sich gezogen hat. Die Mitglieder sind überwiegend Muslime, die Partei versucht aber sich an ein größeres Publikum zu richten.

BIG ist ein nordrhein-westfälisches Gewächs aus der aktiven islamischen Szene Bonns. Die Kleinstpartei wurde im März 2010 durch den Zusammenschluss des „Bündnisses für Frieden und Fairness“ mit anderen kommunalen Wählerverbänden gegründet. Nach Angaben des Bundesvorsitzenden Haluk Yildiz hat sie rund 3000 Mitglieder und 41 Landes- und Kreisverbände in Deutschland. Zur Kommunalwahl in Hessen ist sie in Frankfurt, Wiesbaden und Offenbach angetreten – und errang insgesamt drei Stadtparlamentssitze.