Büchersammler aus Frankfurt : Die Leidenschaft für Gedrucktes

Hans Sarkowicz, Jahrgang 1955, leitender Redakteur im Kulturprogramm hr 2 beim Hörfunk des Hessischen Rundfunks, Träger des Hessischen Verdienstordens, ist Autor, Ko-Autor und Herausgeber von rund achtzig Büchern. Das zuletzt erschienene, wie so oft gemeinsam mit Heiner Boehncke verfasste, widmet sich dem „fremden Ferdinand“, dem unbekanntesten der vier Grimm-Brüder. Sarkowicz gilt – unter anderem – als Kenner des Widerstands gegen Hitler, der literarischen Produktion in der NS-Zeit, der hessischen Literatur, der Rundfunkpropaganda im Zweiten Weltkrieg und der Zeit des Vormärz zwischen 1839 und 1848/49 mit ihrer großen Sehnsucht nach Demokratie, Einheit und Freiheit. Er hat, gemeinsam mit anderen Autoren, Biographien über Erich Kästner, Heinz Rühmann, Goethes Großvater Friedrich Georg Göthe, den unbekannten Grimm-Bruder Ferdinand und den Widerstandskämpfer Philipp von Boeselager verfasst.

Wer so viele Bücher schreibt und sich intellektuell auf so vielen Gebieten tummelt, braucht einen großen gedruckten Wissensspeicher: Auf 15.000 bis 18.000 Bände schätzt Sarkowicz seine Sammlung. Die Bücher sind verteilt auf das Wohnhaus seiner Familie in Gelnhausen und das benachbarte Haus seiner Mutter, in dem er drei große Zimmer voller gut gefüllter Regale für sich in Anspruch nehmen kann. Als Ordnungsfanatiker hat er ein eigenes System entwickelt, um bei einer Suche den Zugriff schnell zu ermöglichen.