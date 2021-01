Aktualisiert am

Coronakrise in Frankfurt : Aufstand im „Sex Inn“

Das Laufhaus steht leer: Einige Zimmer wurden überstürzt verlassen, als die Prostitutionsstätten wegen der Coronapandemie geschlossen wurden. Nur Ana lebt seitdem dauerhaft in ihrem ehemaligen Arbeitszimmer. Bild: Frank Röth

Nadine Maletzki fackelt nicht lang. Dass es ihrer Branche dreckig gehe, sei ja bekannt, sagt die Laufhausbetreiberin. Ihr Bordell im Frankfurter Bahnhofsviertel ist wie alle Prostitutionsstätten seit fast einem Jahr geschlossen. Nein, Maletzki – glänzendes dunkles Haar, beiger Pulli und nietenbesetzte Springerstiefel – will nicht klagen, dass sie keine Einnahmen hat, dass die Novemberhilfe noch immer nicht angekommen ist, dass sie sich seit drei Monaten kein Gehalt mehr ausgezahlt hat. Maletzki will sich wehren.

Wie etwa 50 weitere Bordellbetreiber in ganz Deutschland hat sie Strafantrag gegen die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier gestellt. Breymaier hatte in einem Interview kurz vor Jahresende kritisiert, dass auch Bordellbetreiber Corona-Hilfen bekommen, da sie kriminell seien und täglich Frauen zur Prostitution zwängen. Für Maletzki ist das Verleumdung und falsche Verdächtigung. Und sie glaubt: Breymaier und andere Politiker wollen die Krise nutzen, um der Prostitution in Deutschland ein für alle Mal einen Riegel vorzuschieben.