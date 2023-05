Was ist aus den Menschen geworden, die auf den 40 Jahre alten Schwarzweißfotos in der U-Bahn-Station Bockenheimer Warte zu sehen sind? Und was steckt hinter dem Verkauf eines „arisierten“ Wohnhauses im Nordend? „Stadtteil-Historiker“ erforschen die Lokalgeschichte.

Ernst Szebedits und Michael Köhler erinnern sich noch genau an den 28. Mai 1982. Damals ging es hoch her im legendären Hörsaal VI auf dem Campus Bockenheim. Der Ring Christlich Demokratischer Studenten, so schildern es die beiden, hatte den damaligen CDU-Landesvorsitzenden Alfred Dregger eingeladen, der unter linken Studenten wegen seiner konservativen Positionen verhasst war. Sie kamen in Scharen und sprengten die Veranstaltung. „Es war rammelvoll“, erinnert sich Szebedits. Als Dregger ans Rednerpult trat, brandete nach jedem Satz Jubel auf. Köhler beschreibt den Effekt so: „Er wurde weggejubelt.“ Inzwischen ist diese Protestform weit verbreitet, um unliebsame Redner mundtot zu machen. Doch damals war das neu. Dregger kam schließlich gar nicht mehr zu Wort und musste seinen Auftritt abbrechen.

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Barbara Klemm hat den Moment festgehalten. 15 großformatige Bilder der Fotografin hängen seit der Eröffnung 1986 in der U-Bahn-Station Bockenheimer Warte. Die Schwarz-Weiß-Fotos zeigen Szenen aus dem Uni-Leben der späten siebziger und frühen achtziger Jahre: eine Visite auf der Frühgeborenen-Station des Universitätsklinikums, eine Poetik-Vorlesung von Christa Wolff, einen Fechtclub am Sportcampus, eine Probe des Uni-Chors, Seminare, die Mensa, der Lesesaal der Bibliothek, der Platz vor dem Studierendenhaus. Und eben auch die Protestaktion im Hörsaal VI.