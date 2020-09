Blutspenden in Corona-Zeiten : Aderlass in attraktivem Ambiente

Wegen der Corona-Pandemie spenden die Menschen weniger Blut. Deshalb werden die Vorräte in den Krankenhäusern langsam knapp. Um das zu ändern, muss sich das Rote Kreuz in Hessen etwas einfallen lassen.

Mangelware: Das Angebot an Blutkonserven ist in Hessen sehr knapp. Bild: dpa

Nie schmeckte das Käsebrot so gut wie nach der Blutspende. Das Gefühl, etwas Gutes getan und die eigene Komfortzone verlassen zu haben, verbindet. Dieses Gemeinschaftsgefühl, das viele so schätzen, gibt es nicht mehr. Denn seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie werden Blutspender mit einem Lunchpaket abgespeist. So verlangt es die Vorschrift. Und das ist nicht die einzige Änderung im Ablauf. Begleitpersonen, etwa zum Händchenhalten und Mutzusprechen, müssen draußen bleiben. Spenden darf nur noch, wer zuvor einen festen Termin ausgemacht und sich registriert hat.

Auch laufen öffentliche Spendetermine erst langsam wieder an. Und hier gilt ebenfalls: Terminabsprache dringend erwünscht, Ausnahmen möglich. Durch die geltenden Abstandsregeln sollen für die Spender keine Wartezeiten entstehen. Weil aber die Liegen weit auseinander stehen müssen, ist die Zahl der Spendeplätze oftmals reduziert.

„Blut legt man nicht einfach in den Keller wie einen guten Bordeaux“

Der DRK-Blutspendedienst Hessen/Baden-Württemberg schlägt Alarm. Weil es mehr Auflagen für Blutspendetermine gibt und viele Spendegelegenheiten in Unternehmen ersatzlos gestrichen wurden, werden die Blutvorräte in den Krankenhäusern langsam knapp. Rund 16.000 Firmen haben nach Angaben des DRK-Sprechers in der Vergangenheit regelmäßig mit dem Blutspendedienst Hessen/Baden-Württemberg zusammengearbeitet. Nach der Zwangspause im Frühjahr läuft dieses System erst langsam wieder an. In vielen Unternehmen fehle es nicht nur an geeigneten Räumen, sondern auch an Mitarbeitern. Viele seien noch dauerhaft im Homeoffice und könnten deshalb die Termine nicht wahrnehmen.

„Blut legt man nicht einfach in den Keller wie einen guten Bordeaux“, sagt ein Sprecher des Blutspendedienstes. Vorräte anzusammeln sei kaum möglich, und der Bestand schwinde. Manche der Präparate, die aus einer Blutspende hergestellt werden – etwa Plasma –, halten nur wenige Tage. Andere fast einen Monat. Kommen keine Spenden nach, entsteht eine Schieflage.

Keine Auswirkungen auf den laufenden Betrieb

Dass etwas „nicht ganz rundläuft im Hintergrund“, hat auch Heiko Wogawa schon festgestellt. Er ist Leiter des Instituts für Transfusionsserologie am Klinikum Frankfurt-Höchst. „Von einer kritischen Lage sind wir noch weit entfernt, aber wir müssen uns mehr um die Versorgung kümmern“, sagt er. Besonders Blut der Gruppe 0 Rhesus negativ sei schwerer zu bekommen als in Zeiten, „in denen die Versorgung unauffällig ist“. Noch habe das keine Auswirkungen auf den laufenden Betrieb. „Wir haben ein großes Depot mit Blutkonserven.“ Operationen könnten weiterhin vorgenommen, eine Versorgung in Notfällen sichergestellt werden. „Aber die Leute sollen spenden gehen, es knarzt im Getriebe“, sagt Wogawa.

Am Frankfurter Uniklinikum wird indes auf das „Bloodmanagementsystem“ verwiesen. Noch seien die Engpässe nicht spürbar, da ohnehin darauf geachtet werde, die Blutprodukte sehr sparsam und gezielt einzusetzen. Unter anderem setze man auf Operationsmethoden, die eine Minimierung des Blutverlusts zum Ziel hätten, sowie eine frühe Diagnose und Therapie von Blutarmut. Änderungen im Arbeitsablauf seien noch nicht nötig, sagt ein Sprecher.

Den Leuten etwas bieten

Die Anforderungen an das DRK, Spendern das neue System zu erklären und für Akzeptanz der Regeln zu werben, seien gestiegen, meinen auch Susanne Baecker und Anja Grösch. Sie arbeiten in der Spenderbetreuung und rufen mittlerweile immer öfter gezielt Menschen mit besonders begehrten Blutgruppen an, um sie auf Spendetermine hinzuweisen.

„Der Blutspendetermin ist für viele eine Möglichkeit, um sich auszutauschen. Das fällt weg“, sagt Grösch. Gerade deshalb sei die intensive Betreuung jedes Einzelnen so wichtig. Sie ist überzeugt, dass viele der Änderungen, die sich durch die Pandemie ergeben haben, bleiben werden. Allen voran die feste Vergabe von Terminen, die mittlerweile über eine App oder unter der Servicehotline buchbar sind.

Langfristig müssen, da sind sich die Betreuerinnen einig, neue Konzepte her, um Erstspender zu gewinnen und Stammspender zu halten. Eine Idee: Spendetermine an besonderen Orten anbieten. „Wir müssen den Leuten etwas bieten“, sagt Grösch. Wenn schon das „soziale Miteinander“ bei einer Spende zu kurz komme, dann müsse eben eine Kulisse geschaffen werden, die sich für die sozialen Netzwerke eigne, sagt sie und lacht. Zwar werde es weiterhin Termine in Turnhallen oder im Saalbau geben, aber hin und wieder müsse eben auch eine besondere Örtlichkeit her.

Geeignete Spenderäume mit einem gewissen Charme zu finden gestaltet sich jedoch als schwierig. Zumindest eine Option haben sie schon: die Römerhallen.