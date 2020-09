Blick auf die Stadt : Frankfurt von oben

Den uralten Traum vom Fliegen hat sich der Mensch schon vor einer ganzen Weile erfüllt. Der erste bemannte Motorflug ist bald 120 Jahre her, und mit Ballons sind abenteuerliche Pioniere und neugierige Forscher schon viel früher abgehoben. Heute gehören Reisen durch die Luft für die meisten Menschen zum Alltag, Flüge von einer Stadt in die andere, von einem Land in das nächste und sogar von einem Kontinent auf den anderen sind praktisch Routine – auch wenn der inzwischen weltumspannende Flugverkehr wegen der Corona-Pandemie zuletzt deutlich ins Stocken und teilweise sogar zum Erliegen gekommen ist.

Peter Badenhop Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Geblieben ist bei aller Gewöhnung an das Fliegen und an die Maschinen, mit denen das möglich ist, die Faszination des Perspektivwechsels, der uns ein ums andere Mal ungewöhnliche Blicke auf unsere Welt ermöglicht. Es ist eben ein riesiger Unterschied, ob man von der Erde auf dieselbe schaut – oder aus der Luft. Von oben sieht fast alles ganz anders aus: Menschen mitunter wie Ameisen, Autos wie Käfer, Züge wie Würmer und Städte wie verstreute Lego-Steine.