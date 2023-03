Will eine „andere Kirche“ gestalten: Bischof Peter Kohlgraf reagiert in einer Pressekonferenz auf die EVV-Studie zum Thema sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche. Bild: Saskia Stöhr

Die beiden Kardinäle Hermann Volk und Karl Lehmann, die zusammengenommen von 1962 bis 2016 an der Spitze des Bistums Mainz standen, erfreuen sich nach Ansicht des amtierenden Bischofs Peter Kohlgraf „beim Volk noch immer großer Beliebtheit“. Für viele Menschen und nicht nur für Gläubige seien sie so etwas wie „moralische Lichtgestalten“.

Allerdings hat es Kohlgraf zufolge gerade bei Lehmann auch eine andere Seite der Amtsführung gegeben. Im Umgang mit Missbrauchsbetroffenen verkörpere der 2018 gestorbene Kardinal „eine Kirche, die abgrenzt und sich ihrer Verantwortung nicht stellt“. Nach eingehender Lektüre der am Freitag vorgestellten Studie zu sexuellem Missbrauch im Bistum ließ Kohlgraf am Mittwoch in einer Pressekonferenz zum Thema wissen: „Ich erschrecke, wenn ich davon lese, dass ein Bischof, der immer wieder ein menschenfreundliches Gesicht gezeigt hat, in der Begegnung mit Betroffenen sexualisierter Gewalt eine unglaubliche Härte und Abweisung zeigt.“

Er jedenfalls wolle „heute eine andere Kirche gestalten“, versprach der Amtsinhaber, der sich im Erbacher Hof gemeinsam mit Weihbischof und Generalvikar Udo Markus Bentz sowie Stephanie Rieth, der für die Aufarbeitung des Geschehenen zuständigen Bevollmächtigten des Generalvikars, den Fragen der Medienvertreter stellte.

Auffälligkeiten auf dem kurzen Dienstweg geklärt

Vor allem Bentz musste sich dabei gleich mehrfach erklären, ob er als Lehmanns früherer Sekretär nicht doch auch selbst etwas mitbekommen habe vom seinerzeit üblichen Vertuschen und Verheimlichen. Er habe die entsprechenden Akten – die Studie spricht von 401 Opfern und 181 Beschuldigten zwischen 1945 und heute – selbst erst als Generalvikar zu Gesicht bekommen, so Bentz. Fragen, wie im konkreten Fall etwa mit einem auffällig gewordenen Priester weiter verfahren werde, seien nie in großer Runde, sondern auf dem kurzen Dienstweg geklärt worden: wahlweise zwischen dem jeweiligen Generalvikar, dem Justiziar und dem Personalchef des Bistums; im Einzelfall eventuell noch mit den Vorgesetzten einer kirchennahen Vereinigung oder eines Verbands.

Unstrittig scheint, dass es über Jahrzehnte hinweg nicht nur an der Spitze der Diözese, sondern ebenso in den jeweiligen Pfarrgemeinden oder Organisationen etliche Mitwisser gegeben habe; selbst wenn jeder Einzelne nur ein bisschen was geahnt und keiner etwas Genaues gewusst habe. Welche Rolle der Mittelbau der Kirchenverwaltung, also beispielsweise Dezernenten und andere Führungspersonen, bei der Aufklärung respektive Verheimlichung von sexuellem Missbrauch gespielt habe, bleibt laut Kohlgraf und Bentz ein Thema, dem man sich künftig noch intensiver widmen wolle und müsse.

„Ich habe das Gefühl, als hätte ich nur noch Splitter der Wirklichkeit in den Händen“, sagte Bentz, der wie Kohlgraf einst von Lehmann zum Bischof geweiht wurde. „Ich kann sie momentan nicht zusammenfügen.“ Allerdings treffe das, wovon er zu Beginn der Aufarbeitungsstudie 2019 überzeugt gewesen sei, tatsächlich zu: „Es wird im Bistum viel mehr gewusst, als wir wissen.“ Die von einem Team um den Regensburger Rechtsanwalt Ulrich Weber im Auftrag des Bistums erstellte unabhängige EVV-Untersuchung – wobei EVV sich von dem Titel „Erfahren, verstehen, vorsorgen“ ableitet – habe gezeigt: „Es brauchte den Druck von außen, damit sich kirchenintern etwas veränderte.“ Kohlgraf selbst hat in diesem Zusammenhang mehr als einmal von einem „systemischen Versagen“ gesprochen.

Die für die Aufarbeitung des Geschehenen ernannte Bevollmächtigte Rieth dankte den Betroffenen und all jenen, die etwas wussten, dass sie den Mut hatten, „von ihrer Geschichte zu erzählen“. Alles in allem wurden für die Untersuchung gut 250 persönliche Gespräche geführt. „Die Erlebnisse von Betroffenen in dieser Dichte und Brutalität lesen zu müssen hat mich bestürzt“, so Rieth, die von einem Unrecht sprach, „das zum Himmel schreit“. Während man hier zusammensitze, seien ihre Mitarbeiter dabei, mit weiteren Betroffenen zu reden. Das Bistum habe dafür eine Hotline mit der Telefonnummer 06131/253-522 eingerichtet. Die Dunkelziffer sexueller Übergriffe sei vermutlich hoch.