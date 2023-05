Der jüngste Zuwachs im Frankfurter Beherbergungsgewerbe bietet Fünf-Sterne-Standard dank einer geschützten Umgebung samt Stromversorgung in Gestalt eines Elektrozauns, Zimmerservice mit vertraut riechendem Nistmaterial und einem hochwertigen Gastronomieangebot aus heimischer, saisonaler Produktion. Trotzdem könnte man das Hamsterhotel als echtes Drecksloch bezeichnen. Das ist angesichts der Zielgruppe kein Widerspruch, sondern ein weiteres Zeichen von Luxus. Die Feldhamster, die hier einziehen, finden vorgebohrte Höhleneingänge vor.

Bernhard Biener Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung Folgen Ich folge

Auf einem Feld hinter dem Bickelhof in Bergen-Enkheim hat die Arbeitsgemeinschaft Feldhamsterschutz der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON) am Montag gemeinsam mit der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Frankfurt die ersten sieben von insgesamt 13 Feldhamstern ausgewildert. Das Datum war mit Bedacht gewählt, denn der 22. Mai ist der Tag der Biodiversität. Und der Feldhamster eine der 59 „Frankfurter Verantwortungsarten“, die für die Stadt höchste Priorität beim Schutz genießen.

Die vom Landwirt des Bickelhofs als Hamsterhotel bewirtschaftete Fläche bietet mit zwei Hektar reichlich Platz für Einzelzimmer. Die sind auch nötig, wie Julia Heinze von der Arbeitsgemeinschaft weiß: „Feldhamster sind absolute Einzelgänger.“ Der Elektrozaun um den Acker sorgt für Schutz vor Füchsen. Denn die Hamster hätten zwar in der Natur eine Lebenserwartung von zwei bis drei Jahren, erklärt die Tierärztin. Andererseits haben sie im Kreislauf des Lebens den undankbaren Job eines Beutetiers.

Ausgesetzt werden an diesem Tag ausschließlich weibliche Tiere. Das dient gewissermaßen dem Junggesellenschutz. In der Gegend ist nämlich ein Bau entdeckt worden, in dem ein einzelner männlicher Hamster lebt. „Er soll bei unseren Weibchen eine Chance bekommen“, sagt Heinze. Gegen die gut durchgefütterten Männchen aus der Aufzuchtstation in Langgöns würde der von seiner eigenen Hand in den Mund lebende Zeitgenosse aus der Wildnis vermutlich wie ein Hänfling wirken. Damit sind Hamsterfrauen nicht zu beeindrucken.

Schutz vor Gefahr von oben

Wobei Feldhamster generell größer sind als im Haus gehaltene Hamster. Sie haben eher Meerschweinchenmaße. „Unser größtes Männchen ist 35 Zentimeter groß und kommt auf 642 Gramm“, sagt Valentina Baumtrog. Die Biologin von der HGON ist jetzt aber mit einem der Weibchen beschäftigt. Ilse wird in einen Käfig mit offenem Boden über eines der Löcher gesetzt. Eigentlich soll sie dort erst einmal bleiben. „Der schützt vor Gefahr von oben.“ Aber Ilse kümmert das nicht. Schon raschelt sie durch Weizen, Hafer und die blau-violett blühende Phacelia. Trotzdem steht sie dank eines Senders weiter unter Beobachtung, wie ein biegsamer Draht verrät, die Antenne. „Wir nennen sie deshalb unsere Teletubbies“, sagt Baumtrog.

Fünf der 13 Bergen-Enkheimer Hamster haben Sender, alle einen eingepflanzten Chip. Einmal im Monat werden sie eingefangen. Tauchen welche ohne Chip auf, handelt es sich um Nachkommen. Bei einem Wiederansiedlungsprojekt in Langgöns hätten die zwölf Tiere bald 46 Nachkommen gehabt, sagt die Biologin.

Mehr zum Thema 1/

Der Wandel vom einstigen Agrarschädling zur geschützten Art hat damit zu tun, dass er selten geworden ist. „Ganz Frankfurt nördlich des Mains war früher Feldhamsterland“, sagt der Leiter der Unteren Naturschutzbehörde, Volker Rothenburger. Jetzt gebe es noch diesen einen Bau. Zuletzt seien in Zeilsheim 240 Baue und damit ebensoviele Tiere gezählt worden. Die Population sei völlig zusammengebrochen. Ob wegen der aufeinanderfolgenden Trockenjahre oder weil alle Felder zur selben Zeit abgeerntet worden seien, könne man nicht sagen. Im Hamsterhotel jedenfalls lässt der Bauer das Korn hamsterfreundlich bis Ende September stehen.