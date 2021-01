Bilanz für 2020 : Rege Bautätigkeit in Frankfurt trotz Corona

Die Corona-Pandemie hat den Bauvorhaben in Frankfurt keinen Abbruch getan, bilanziert Baudezernent Schneider für 2020. Und auch im neuen Jahr soll weiterhin in einem hohem Tempo gebaut werden.

Die Stadt hat sich nach Darstellung von Stadtrat Jan Schneider (CDU) bei ihrer Bautätigkeit im Jahr 2020 vom Coronavirus nicht bremsen lassen. Vor allem an den Schulen seien wichtige Neubau- und Erweiterungsprojekte vorangekommen, mit denen auf die steigende Zahl der Schüler reagiert werde. Das Amt für Bau und Immobilien stehe weiterhin vor einer doppelten Herausforderung: zum einen müssten rasch neue Schulen gebaut werden, zum anderen sei ein „gewaltiger Sanierungsstau“ abzuarbeiten.

Manfred Köhler Stellvertretender Ressortleiter des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und verantwortlicher Redakteur des Wirtschaftsmagazins Metropol. F.A.Z.

Als größte Projekte nannte der Baudezernent den Neubau der Ludwig-Weber-Schule in Sindlingen, die Generalsanierung und Aufstockung der Klingerschule im Nordend und die Sanierung und Erweiterung der Merianschule. Die Kosten betrügen jeweils rund 25 Millionen Euro. Auf dem vierten Platz folgt mit 22,3 Millionen Euro der Neubau der Henri-Dunant-Schule in Sossenheim.

Wenn man von den Schulen absehe, so habe beim Baugeschehen im Jahr 2020 der Wiederaufbau des Goetheturms hervorgestochen. Außerdem seien unter Leitung des Amts für Bau und Immobilien der Neubau des Blüten- und Schmetterlingshauses und die Sanierung des Tropicariums im Palmengarten abgeschlossen worden. An der Alten Oper habe der erste Abschnitt der Brandschutzsanierung beendet werden können. Unter den Grundstücksgeschäften erwähnte Schneider den Ankauf des ehemaligen Fiat-Geländes in Griesheim. Dort verfüge die Stadt nun über wertvolle Flächen für den Schulbau.

Im neuen Jahr werde die Bautätigkeit mit hohem Tempo fortgeführt, kündigte Schneider an. So würden unter anderem die Neubauten der Römerstadtschule in Heddernheim und der IGS Kalbach-Riedberg fertiggestellt. Auch die Erweiterungen der Hostatoschule und der Robert-Blum-Schule in Höchst sowie der Mühlbergschule in Sachsenhausen sollten abgeschlossen werden.

In Bau seien Erweiterung der Willemerschule in Sachsenhausen und der Neubau der Gymnasialen Oberstufe in Preungesheim. Begonnen werde mit der Erweiterung der Schule am Ried sowie der Sanierung und Erweiterung der Schule am Hang, beide in Bergen-Enkheim, zudem dem dritten Bauabschnitt des Gymnasiums Nord in Westhausen. Eine Premiere für Frankfurt werde der Umzug einer Holzmodulanlage von der Ludwig-Weber-Schule zur Schule am Mainbogen in Fechenheim sein, womit erstmals ein komplettes Schulgebäude den Standort wechsele.

Laut Schneider soll 2021 die Sanierung der Fachwerkzeile an der Ostseite des Römerbergs für 15,8 Millionen Euro beendet werden. Fortgesetzt würden die Sanierungsarbeiten an der Alten Oper und am Bolongaropalast. Auch an den Dotationskirchen, zu deren Unterhalt die Stadt verpflichtet sei, werde im neuen Jahr weitergearbeitet. Das gelte etwa für die Sanierung des Turms der Dreikönigskirche. Am Dom habe ein Teilabschnitt der Dach- und Fassadensanierung eigentlich längst abgeschlossen sein sollen, doch habe der Sturz eines Auslegers des dort aufgebauten Krans im Februar die Pläne durchkreuzt. Die Reparaturarbeiten können daher wohl erst 2022 abgeschlossen werden.