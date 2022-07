Bilanz des Oberbürgermeisters : Feldmanns Mondfahrt

In den Neunzigerjahren war Peter Feldmann ganz bei sich. Er hatte es bis zum Stadtverordneten der SPD gebracht und war ihr Wortführer im Sozialausschuss der Stadtverordnetenversammlung. Er und Dieter Mönch, sein Gegenüber von der damals oppositionellen CDU, schenkten sich nichts im Haus Silberberg, wie der Sitzungssaal des Ausschusses im Rathaus hieß. Lebhaft, scharfzüngig waren die Debatten, Feldmann war jung, er saß lange ganz hinten in der Stadtverordnetenversammlung und tröstete sich damit, dass das im Kino die besten Plätze seien. Aber er machte dort einen guten Job, man wusste, dass er irgendwie bei der Arbeiterwohlfahrt abgesichert war, er war besser gelaunt als andere Politiker, außer natürlich, wenn es gegen die CDU ging. Peter Feldmann war links und scharfzüngig, und man hörte ihm zu, wenn er in der Stadtverordnetenversammlung sprach.

Wäre er nur in seinem alten Leben geblieben. Aber Feldmann wollte mehr. Er hatte sich in den Partei allmählich ein Stück nach vorne gearbeitet, aber die Überraschung war doch beachtlich, als er sich anschickte, 2012 für das Amt des Oberbürgermeisters zu kandidieren. Kaum jemand in der SPD rechnete sich Chancen aus, den Posten für diese Partei zu holen, kaum jemand glaubte, Feldmann werde sich in der SPD-internen Vorabwahl gegen den populäreren Michael Paris durchsetzen. Und kaum jemand dachte später, er werde gegen den CDU-Kandidaten Boris Rhein siegen, der doch von der hoch angesehenen, aber nun eben scheidenden Oberbürgermeisterin Pe­tra Roth vorgeschlagen worden war.