Frankfurter AWO-Skandal : Anklage wegen Betrugs gegen Jürgen Richter

Aktualisiert am

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat im Ermittlungskomplex AWO Anklage gegen den ehemaligen Geschäftsführer Jürgen Richter sowie dessen Ehefrau Hannelore wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen schweren Betruges in zwei Fällen erhoben. Angeklagt werden zudem der ehemalige Sonderbeauftragte Panagiotis Triantafillidis sowie die ehemalige Leiterin der Abteilung Finanzen.

Laut Staatsanwaltschaft wird den Beschuldigten zur Last gelegt, dass sie in den Jahren 2016 bis 2018 für den Betrieb zweier Flüchtlingsunterkünfte, die die AWO für die Stadt Frankfurt betrieb, stark überhöhte Rechnungen für Personal- und Mietkosten geltend gemacht haben. Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten vor, dass sie unter Vorlage falscher Abrechnungen größtmögliche Gewinne erzielen wollten.

Der Stadt Frankfurt sei so ein Schaden von mehr als 2,6 Millionen Euro entstanden. Weitere Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue im Zusammenhang mit fingierten Honorarzahlungen sowie der Gewährung überhöhter Dienstwagenpauschalen seien Gegenstand eines gesonderten Verfahrens und dauerten weiter an, so die Staatsanwaltschaft.