Aktualisiert am

Appell an Bundesregierung

Appell an Bundesregierung :

Appell an Bundesregierung : Lufthanseaten fordern rasche Einigung

In einem dramatischen Appell haben die Betriebsräte des Lufthansa-Konzerns die Bundesregierung und die Vorstände der Deutschen Lufthansa AG aufgefordert, schnellstmöglich eine Lösung für eine Rettung des Konzerns zu finden.

Teurer Ausfall: Passagierflotte bleibt größtenteils am Boden. Bild: ZB

Der wochenlange Verhandlungspoker, um die Zukunft der Lufthansa Gruppe in Deutschland und die damit verbundenen Ängste, Sorgen und die psychische Belastung der Lufthanseaten sei kaum noch zu ertragen, heißt es in einem offenen Brief, der der FAZ vorliegt. Die Zeit für „taktische Spielchen, persönliche Befindlichkeiten und Kompromisslosigkeit“ sei vorbei.

Jochen Remmert Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung, zuständig für Flughafen und Offenbach. F.A.Z.

In dem vom Konzernbetriebsratsvorsitzenden Christian Hirsch unterzeichneten Schreiben lehnen die Arbeitnehmervertreter eine Insolvenz wie auch ein Schutzschirmverfahren nach dem Insolvenzrecht ab. Wenn die Lufthansa ein für Deutschland systemrelevantes Unternehmen sei, dann seien diese mit „unkalkulierbare Risiken“ verbundenen Wege keine Lösung. Für den Wirtschaftsstandort Deutschland und auch für Europa sei das wirtschaftlich und politisch ein falsche Signal. Der Konzernbetriebsrat fordert stattdessen, schnellstmöglich Steuergelder zur Rettung der Lufthansa zur Verfügung zu stellen und die Hilfe an den Erhalt der Arbeitsplätze mitsamt ihren tariflichen und betrieblichen Arbeitsbedingungen zu knüpfen.

Mehr zum Thema 1/

Die Lufthanseaten hätten in den vorangegangen Jahren gezeigt, dass sie in der Lage seien, trotz zahlreicher externer Faktoren erfolgreich zu wirtschaften, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in Europa zu sichern und sich auch aktiv den ökologischen Herausforderungen und dem Ziel eines Co2 neutralen Luftverkehrs zu stellen. Das wollten die Lufthanseaten mit vollem Engagement nach der Krise weiterarbeiten. „Geben Sie den Mitarbeitern und ihren Familien und unserer Lufthansa die Chance auf eine Zukunft“, schließt der Appell.