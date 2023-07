Aktualisiert am

Großeinsatz in Frankfurt

Großeinsatz in Frankfurt :

Großeinsatz in Frankfurt : Besetzte Dondorf-Druckerei wird geräumt

Das besetzte Areal der ehemaligen Dondorf-Druckerei in Bockenheim wird derzeit geräumt. Die Polizei ist seit 6.45 Uhr mit einem Großaufgebot an Ort und Stelle in der Sophienstraße. Nach Angaben der Polizei wurden auf dem Areal mehrere Personen angetroffen und festgenommen. Diese werden einer Mitteilung zufolge nach Abschluss der Räumung wieder entlassen, sofern ihre Identität zur Sicherung des Strafverfahrens feststeht.

Katharina Iskandar Verantwortliche Redakteurin für das Ressort „Rhein-Main“ der Sonntagszeitung. Folgen Ich folge Xenia Reinfels Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung Folgen Ich folge Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Alle paar Minuten führen die Polizisten einen weiteren Besetzer aus dem Haus. Die meisten lassen sich ruhig durch das große Eingangstor auf die Sophienstraße hinausbegleiten, einzelne Besetzer muss die Polizei tragen. 30 Meter vom Eingang entfernt stehen mehrere Polizeibusse in einer Reihe aufgestellt. Dorthin werden die insgesamt 24 Besetzer gebracht.

Gegen halb neun sammeln sich erste Unterstützer an der Sophienstraße. Bis zur Druckerei vorgelassen werden sie nicht. Ein Sprecher der Besetzer-Initiative sagt, er halte die Räumung für einen "Skandal". Man habe im Gespräch mit der Uni am Dienstag kein Gehör finden können. Die Goethe-Universität wiederum hat schon früh am Morgen deutlich gemacht, sie habe keinen Spielraum gesehen. Ein Sprecher sagte, die Forderungen der Besetzer auf Erhalt des Gebäudes hätten nicht erfüllt werden können, zumindest nicht von der Goethe-Universität.

Historisches Gebäude soll abgerissen werden

Am 24. Juni 2023, während des “Kulturcampus Open Air Festival“, besetzten mehrere Personen das Areal an der Sophienstraße, um einen Abriss des historischen Gebäudes zu verhindern. Es soll einem Neubau des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik weichen. Die Goethe-Universität, die die Landesliegenschaft als derzeitige Besitzerin nutzt und somit das Hausrecht innehat, hatte am Montag Strafanzeige und Strafantrag gegen die Besetzerinnen und Besetzer gestellt.

Die Goethe-Uni schrieb in einer Pressemitteilung, dass der Entschluss zur Räumung nicht leicht gefallen sei. „Wir haben das Kollektiv mehrmals dazu aufgerufen, die Besetzung friedlich zu beenden,“ sagte der Präsident der Universität, Enrico Schleiff. Dass das nun anders gekommen sei, bedauere die Universität sehr.

Die Universität nutzt das Gebäude derzeit noch für Teile ihres Archivs. Dessen Umzug ist bereits geplant, um die Immobilie spätestens zum 1. November an das Land zur Errichtung des Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik übergeben zu können.

Das Max-Planck-Institut teilte am Mittwochmorgen mit, dass es sich nun auf die Realisierung des Neubauvorhabens konzentrieren würde, „und zugleich den konstruktiven Dialog mit denjenigen fortsetzen, die ihre Anliegen auf demokratische und legale Weise vorbringen.“

Solidarität mit Besetzern

Der AStA der Universität erklärte sich mit den Besetzern solidarisch. Man teile deren Kritik am „fehlenden klimagerechten, historischen und kulturellen Bewusstsein“ der Hochschulleitung, äußerte Vorstandsmitglied Emma Scholz. Das frühere Druckereigebäude sei ein halbes Jahrhundert im Besitz der Universität gewesen. Dass es jetzt abgerissen werden solle, liege auch an der mangelnden Pflege des Hauses, so die Studentenvertreter. Die Besetzer wiederum hätten sich adäquat mit der Geschichte der Druckerei auseinandergesetzt, das einst einer jüdischen Unternehmerfamilie gehört habe.

Mehr zum Thema 1/

Im Umgang mit den Aktivisten habe das Uni-Präsidium – wie schon bei der Hörsaalbesetzung durch die Gruppe „End Fossil“ im Dezember – eine „undemokratische Verhandlungsweise“ praktiziert. „Unangekündigt in das Haus zu platzen und ein sofortiges Gespräch zu fordern, heißt, nicht alle involvierten Gesprächsparteien miteinzubeziehen, womöglich sogar sie wissentlich auszuschließen.“

Der AStA forderte das Land Hessen auf, für das Max-Planck-Institut einen anderen Standort zu finden und eine soziale und kulturelle Nutzung der alten Druckerei zu ermöglichen. Die Uni wiederum solle die Strafanträge gegen die Besetzer zurückziehen.