Großer Andrang am Start: Auch in diesem Jahr dürfte es wie hier am 8. Juni 2022 auf der Hochstraße an manchen Stellen in der Stadt ziemlich eng werden. Bild: Lucas Bäuml

Es wäre ein spannendes Rennen: ein Tyrannosaurus Rex gegen den schnellsten Teilnehmer der J.P. Morgan Corporate Challenge. Denn nach den Erkenntnissen der Paläontologie war der heutzutage bei Kindern höchst beliebte Star unter den Dinosauriern bis zu 19 Kilometer in der Stunde schnell. Simon Stützel war bei der J.P. Morgan Corporate Challenge im Vorjahr nach 16:40 Minuten als Erster im Ziel der 5,6 Kilometer langen Strecke – und zwar mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwas mehr als 20 Kilometern je Stunde. Also eigentlich schade, dass es den Senckenberg-Forschern nicht gelungen ist, das Museums-Wahrzeichen zum Leben zu erwecken und zum Lauf anzumelden.

Daniel Meuren Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Stattdessen wird das Modell des T-Rex wieder auf der Zielgeraden an der Senckenberganlage als Zuschauer verfolgen können, wie sich die Läufer dem Zielstrich an der nicht weit entfernten Bockenheimer Warte nähern. Der Dinosaurier sollte dabei am Mittwochabend, wenn der Lauf um 19 Uhr an zwei Startpunkten nahe der Alten Oper eröffnet wird, wenigstens in einem überdimensionierten Shirt im Design des Laufs gekleidet sein.

Zwölf Läufer in Saurierkostümen

„Von dieser Aktion haben J.P. Morgan und Senckenberg aber letztlich abgesehen“, teilte das Unternehmen mit. „Um die Sicherheit aller Läuferinnen und Läufer zu gewährleisten, hat J.P. Morgan die Maßnahmen angepasst.“ Grund dürfte eine geplante Protestaktion des „Koala Kollektivs“ sein, einer Gruppe von Klimaaktivisten, die beim Lauf „gegen die Finanzierung klimaschädlicher fossiler Energien durch J.P. Morgan protestieren“ wollen, wie eine Sprecherin der F.A.Z. sagte. „Die Dinosaurier symbolisieren zum einen die Rückwärtsgewandtheit der Bank. Zum anderen machen sie darauf aufmerksam, dass aufgrund der menschengemachten Umweltzerstörung bereits zahlreiche Tier- und Pflanzenarten ausgestorben und aktuell über eine Million Arten vom Aussterben bedroht sind.“

Als Zeichen des Protests schicken die Aktivisten zwölf Mitglieder in Dinosaurierkostümen auf die Laufstrecke. 19 Kilometer in der Stunde wollen die nicht erreichen – stattdessen wohl eher die Köpfe der 55.000 angemeldeten Läufer aus mehr als 2000 Unternehmen vornehmlich aus dem Rhein-Main-Gebiet, darunter auch eine 99 Läufer starke F.A.Z.-Gruppe. Auf einem Banner an einer Fußgängerbrücke über der Eschersheimer Landstraße soll der Veranstalter zudem als „Climate Killer No. 1“ bezeichnet werden. Die Aktivisten betonen, sie wollten den Lauf nicht stören.

J.P. Morgan veranstaltet seit der von einem Vorgängerunternehmen im Jahr 1977 in New York initiierten Auflage mittlerweile weltweit 15 Firmenläufe und verteidigt sich gegen die Vorwürfe. „Der Kampf gegen den Klimawandel ist ein wichtiges Anliegen, das J.P. Morgan vollumfänglich unterstützt“, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. „J.P. Morgan unterstützt den Übergang zu sauberer und nachhaltiger Energieversorgung sowie in eine CO 2 -arme Wirtschaft. Allein in den vergangenen zwei Jahren haben wir dafür 175 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestellt. Noch gelingt es nicht, die Energiesicherheit ausschließlich mit sauberen Energieträgern zu gewährleisten. Wir arbeiten aktiv mit unseren Kunden an deren Transitionsplänen und werden bis 2030 eine Billion US-Dollar für grüne Initiativen zur Verfügung gestellt haben.“

Mehr zum Thema 1/

Mehrere Hunderttausend Euro werden von den Veranstaltern an drei Förderpartner ausgezahlt. Der Ertrag des Frankfurter Laufs, des traditionell teilnehmerstärksten weltweit, fließt den langjährigen Partnern Deutsche Sporthilfe und Deutsche Behindertensportjugend sowie dem neuen Partner Laureus Sport for Good zu, der damit zwei Leuchtturmprojekte in der Rhein-Main-Region fördert: „Fußball trifft Kultur“, das mit Eintracht Frankfurt an Schulen realisiert wird, sowie „Futbalo Girls“, die größte Mädchenfußball-Initiative außerhalb des organisierten Sports. Passend dazu ist die Fußball-Weltmeisterin Nia Künzer als Laureus-Botschafterin beim Startschuss dabei.

Nachdem im 2022 bei der ersten Auflage nach der Pandemie bei vergleichsweise geringer Anmeldezahl von 24.000 Läufern rund 170.000 Euro erlöst wurden, dürfte die aus den von den Arbeitgebern entrichteten Teilnehmergebühren erwirtschaftete Summe diesmal am Ende um ein Vielfaches höher sein.