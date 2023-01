Altersmediziner Pantel : „Bei der Corona-Bekämpfung wurden Menschenrechte verletzt“

Zu Pandemiezeiten waren nirgendwo so viele Opfer zu beklagen wie in Altenheimen. Altersmediziner Johannes Pantel nennt die Gründe und fordert eine Aufarbeitung der Coronapolitik.

Johannes Pantel hat Medizin, Philosophie und Psychologie in Münster, Heidelberg und London studiert. Als Arzt war er in den Unikliniken Essen und Heidelberg tätig. 2003 übernahm er an der Uni Frankfurt eine Stiftungsprofessur für Gerontopsychiatrie. Seit 2011 hat er dort den Lehrstuhl für Altersmedizin mit dem Schwerpunkt Psychogeriatrie und klinischer Gerontologie inne. Zudem ist er stellvertretender Vorstandssprecher des Frankfurter Forums für Interdisziplinäre Alternsforschung.

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Herr Pantel, drei Jahre nach Beginn der Pandemie glauben viele, sie sei vorbei. Sehen Sie das auch so?

Ja, wir befinden uns bereits in der endemischen Phase. Das Virus wird uns nicht mehr verlassen, und es könnte immer wieder zu dann gut kontrollierbaren Infektionswellen kommen. Die Frage ist, wie man damit auf angemessene Weise leben kann. Das gilt aber auch für viele andere potentiell lebensbedrohliche Keime. Man sollte entspannt damit umgehen und pragmatisch überlegen, welche Schutzmaßnahmen sinnvoll sind.

Die meisten Corona-Regeln sind schon aufgehoben oder fallen demnächst. Der Bundesärztekammerpräsident hat sogar die generelle Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen zur Diskussion gestellt. Sie solle nur noch da gelten, wo Hochrisikopatienten geschützt werden müssten. Wie finden Sie das als Altersmediziner?

Eine allgemeine Maskenpflicht in Praxen und Kliniken halte ich in der gegenwärtigen Lage nicht mehr für verhältnismäßig. Ob sie in bestimmten Fällen noch nötig ist, sollten die Verantwortlichen vor Ort entscheiden. Die derzeit zirkulierenden Virusvarianten sind weniger gefährlich, und die Immunität in der Bevölkerung ist hoch.

Sie werden demnächst 60 Jahre alt. Dann gehören Sie auch zur Gruppe der Älteren, die für besonders vulnerabel gehalten wird. Haben Sie noch Angst vor dem Virus?

Ich zähle mich nicht zur vulnerablen Personengruppe, schon weil ich die Grenzziehung bei 60 Jahren nicht für sinnvoll halte. Das Alter spielt als Risikofaktor zwar eine gewisse Rolle, die Gefährdung steigt mit jedem Lebensjahr ein wenig an, ohne strikte Altersgrenze. Das gilt aber letztlich für viele Infektionskrankheiten. Es gibt andere Faktoren, die viel bedeutsamer sind. Multimorbidität zum Beispiel, Übergewicht oder Pflegebedürftigkeit. Entscheidend ist die individuelle Risikokonstellation. Die zu beurteilen ist komplex – es entspricht in etwa einer arbeitsmedizinischen Begutachtung. Das Ziehen von Altersgrenzen mit Blick auf das Corona-Risiko hat eher der Altersdiskriminierung Vorschub geleistet.

Inwiefern?

Denken Sie nur an die Debatte vor drei Jahren, als allen Ernstes gefordert wurde, altersspezifische Freiheitsbeschränkungen ab dem 65. Lebensjahr zu verhängen. Zum Glück ist das in Deutschland nie in die Tat umgesetzt worden. In der Diskussion über eine Impfpflicht spielte dann auch wieder das Alter eine Rolle. Dabei war die Impfquote bei Menschen über 60 Jahren mit am höchsten. Vor Corona haben wir im Umgang mit Krankheiten viel stärker das Selbstbestimmungsrecht alter Menschen in den Vordergrund gestellt. Zu dieser Haltung sollten wir zurückkehren.

Das Virus hat vor allem in den Altenheimen gewütet. Dort war das Sterberisiko mit am höchsten. Wie konnte es dazu kommen?

In den Heimen wurden die technologischen Möglichkeiten für einen effektiven Schutz zu wenig genutzt. Es wurde in erster Linie auf komplette Isolation gesetzt, obwohl dies für alte Menschen erhebliche zusätzliche Gesundheitsrisiken mit sich bringt. Menschenrechte und Menschenwürde wurden verletzt. Denken Sie etwa an Sterbende, die keinen Besuch mehr empfangen durften. Dabei waren diese Beschränkungen noch nicht einmal besonders effektiv, wie wir im Winter 2020/21 gesehen haben.

Was genau meinen Sie mit „technologischen Möglichkeiten“?