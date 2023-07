Feierabendstimmung am 385 Späti in der Berger Straße Bild: Rosa Burczyk

Es sind schon einige Loblieder auf Trinkhallen gesungen worden, zumal während der Pandemie, als sie als letzte mögliche Orte die Geselligkeit von Kneipen, Clubs, Festen und Stadionbesuchen ersetzen mussten. Das leisten viele Kioske, die in einer weltoffenen Gegend wie der Rhein-Main-Region gerne auch Wasserhäuschen, Spätis und Büdchen heißen dürfen, weiterhin. Sogar zum Afterwork-Hotspot sind einige geworden.

Für das Yok Yok im Frankfurter Bahnhofsviertel gilt das sowieso, wobei hier fast rund um die Uhr etwas los ist. An der Schnittstelle von Bahnhofs- und Bankenviertel, wo ein Kiosk mit dem passenden Namen „Das Investment“ steht, kehren Anwälte, Banker, Geschäftsreisende und Studenten eher am frühen Abend ein, manchmal mit Begleitung, oft allein. Die begehrteste Ware ist an Frühlingsabenden das „Bier to go“, auch das eine Gewohnheit, die aus der Pandemie geblieben ist.