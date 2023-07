Baukrise in Frankfurt : Wohnungsbau bricht trotz hoher Nachfrage ein

2022 wurden in Frankfurt deutlich weniger Wohnungen fertiggestellt als in den Jahren zuvor. Auch für 2023 sind die Aussichten nicht gut – trotz großer Nachfrage.

Es ist die erste Statistik der Bauaufsicht, die Marcus Gwechenberger als Planungsdezernent vorstellt. Und zur Premiere muss der SPD-Politiker am Dienstag schlechte Nachrichten verkünden: Beim Wohnungsbau sehen die Zahlen nicht gut aus. 2022 wurden in Frankfurt nur 2951 Wohnungen fertiggestellt – das ist der schlechteste Wert seit 2014. Und auch die Zahl der genehmigten Wohnungen ist gesunken, um rund fünf Prozent von 4819 auf 4583. Diese Zahl ist weit entfernt vom Höchstwert von 7329 Baugenehmigungen, der 2018 erreicht wurde. Gwechenberger findet in dem Rückgang dennoch einen positiven Aspekt: Der Einbruch bei den Baugenehmigungen sei in Frankfurt deutlich schwächer ausgefallen als auf Landes- und Bundesebene.

Außerdem seien in Frankfurt derzeit rund 10.000 Wohnungen in Bau, darunter rund 1000 geförderte, vor allem in großen Neubaugebieten wie dem Schönhof-Viertel, an der Kleyerstraße im Gallus und auf dem Rebstockgelände. Wie die Zahlen der Bauaufsicht zeigen, könnten es aber deutlich mehr sein. Denn der sogenannte Bauüberhang wächst, wie Simone Zapke erläutert, die Leiterin der Bauaufsicht. Das heißt: Von den 13.000 Wohnungen, die in den vergangenen Jahren genehmigt, aber noch nicht realisiert wurden, sind rund 3000 nicht in Bau. „Wir werden uns ansehen, woran das liegt“, sagt Gwechenberger, der auf die aktuellen Rahmenbedingungen wie hohe Zinsen und steigende Baukosten verweist. „Es wird immer schwieriger, an Kapital für Bauprojekte zu kommen.“ Auch sei unklar, zu welchem Preis sich Eigentumswohnungen verkaufen ließen. Gwechenberger berichtet von Projektentwicklern, die ihr Geschäftsmodell geändert haben und die Wohnungen nicht wie ursprünglich geplant einzeln verkaufen, sondern als Mietwohnungen an einen Großinvestor.

41 Prozent Wohnungsbau

Für Zapke zeigt der Bauüberhang auch: An ihrer Behörde liege es nicht, wenn der Wohnungsbau nur schleppend vorankommt. Bauanträge für den Wohnungsbau würden im Schnitt nach 50 Kalendertagen genehmigt. Mit dem digitalen Bauantrag soll das Verfahren künftig noch reibungsloser laufen. „Ich wäre da gerne schon weiter“, gibt Zapke zu. Immerhin seien schon mehr als 6700 Regalmeter alte Bauakten digitalisiert worden. Bis zum Jahresende soll das Mammutprojekt, das mehr als elf Millionen Euro kostet, abgeschlossen sein. Dann soll es auch möglich sein, einen Bauantrag in rein digitaler Form einzureichen. Man habe sich entschieden, sich einer gemeinsamen Lösung des Landes Hessen anzuschließen, begründet Zapke den langen Vorlauf. Erst kürzlich hatte die Architektenkammer kritisiert, dass die Digitalisierung der Baubehörden in Hessen zu langsam vorankomme.

Mehr zum Thema 1/

Die Bausumme der 2022 genehmigten Projekte summiert sich auf 844 Millionen Euro. Das ist dank einiger Großprojekte etwas mehr als im Vorjahr. Der Wohnungsbau ist mit einem Anteil von 41 Prozent immer noch die größte Kategorie. Dahinter folgen Bürogebäude wie der Central Business Tower, der an der Neuen Mainzer Straße entsteht, sowie sechs Rechenzentren, die zusammen auf eine Bausumme von rund 100 Millionen Euro kommen.

Optimistisch wegen gesetzlichen Erleichterungen

Die Schwäche des Büromarkts und der steigende Leerstand führen bisher nicht zur stärkeren Umnutzung von Gewerbeimmobilien. Im Gegenteil: Die Zahl der Wohnungen, die durch die Umwandlung von Büros gewonnen wurden, ist von 872 auf 463 gesunken. Der Spitzenwert von 2018, als 1985 Wohnungen in ehemaligen Bürogebäuden entstanden, ist weit entfernt. Zapke rechnet dennoch damit, dass die Zahlen wieder steigen. Dazu trügen auch gesetzliche Erleichterungen bei.

Weitgehend ausgeschöpft sei hingegen das Potential, illegale Ferienwohnungen für den allgemeinen Wohnungsmarkt zurückzugewinnen. 87 Fälle gab es 2022. Mit einer Satzung ist in Frankfurt geregelt, dass die Vermietung einer Wohnung an Touristen oder Geschäftsreisende genehmigungspflichtig ist. 2022 seien 64 Anträge gestellt worden, deutlich weniger als in den Jahren 2018 und 2019. Keine große Rolle spielten Micro-Apartments, die in den Jahren zuvor noch als lukratives Investment galten. 2022 wurden nur 47 Einheiten genehmigt, 78 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Die Zahl der genehmigten Plätze in Studentenwohnheimen ist auf 149 gesunken. Zufrieden ist Zapke mit den 1787 Wohnplätzen, die für die Unterbringung von Flüchtlingen genehmigt wurden. Das 2016 eingerichtete Krisenteam, das damals binnen eines Jahres 3491 Unterkunftsplätze ermöglichte, habe 2022 umgehend wieder mobilisiert werden können.

Zapke rechnet nicht damit, dass die Zahl der Bauanträge für Wohnungen schnell steigt. „Dieses Jahr werden wir im Tal der Tränen bleiben.“ 2024 und 2025 werde sich das Baugeschehen aber normalisieren.