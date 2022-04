Verzug auf der Baustelle : Wenn das Wohnhaus zu spät fertig wird

Ein kleiner Bagger schiebt in der Baugrube Erde hin und her. Die ersten Kellerwände wachsen empor. Für die Käufer der Eigentumswohnungen an der Wingertstraße im Frankfurter Ostend ist das eine gute Nachricht. Auf „ihrer“ Baustelle wird wieder gebaut. Mo­natelang ruhten die Arbeiten, doch in den vergangenen Wochen ging es endlich wieder voran. Es wurden Beton und Be­wehrungseisen geliefert, auch ein Kran steht inzwischen neben der Baugrube. Aber eigentlich sollte diese Baustelle schon viel weiter sein.

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.

Das Projekt ist inzwischen mehr als zwei Jahre in Verzug. Mehrere Käufer berichten, dass die Einzugstermine, die der Bauträger ihnen vertraglich zugesagt habe, schon seit Monaten verstrichen seien. Weil sie Nachteile fürchten, wollen sie namentlich nicht genannt werden. Zuletzt habe es geheißen, dass die Wohnanlage Ende des Jahres fertig sein solle. Doch der langsame Baufortschritt zeigt: Auch dieser Termin ist längst nicht mehr zu halten.