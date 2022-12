Brände in Abfallanlagen : Schon eine Knopfzelle reicht aus für ein Feuer

Ob es die Glückwunschkarte gewesen ist, die beim Öffnen in bunten Farben blinkt, das Kinderbuch, das auf Knopfdruck zur abgebildeten Kuh auch noch ein „Muh“ ertönen lässt, oder achtlos weggeworfenen Batterien: Bei der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) sind die Verantwortlichen ratlos, wie sie den Bürgern vermitteln können, dass weder Akkus noch Batterien, und seien es auch nur kleine Knopfzellen, in die Mülltonnen gehören. Die Folgen sind für die FES verheerend. Noch nie gab es in den Frankfurter Sortier- und Verwertungsanlagen so viele Brände wie in den vergangenen Monaten: vom Brand in der Aktenvernichtungsanlage im Mai dieses Jahres, in dessen Folge die Anlage vier Wochen stillstand, über das Feuer im Müllbunker des Heizkraftwerks in Heddernheim, das sich explosionsartig ausbreitete, bis zum sechsstündigen Einsatz der Feuerwehr Mitte Oktober in der Sortieranlage für Gewerbeabfälle. Insgesamt sechs Brände waren es in diesem Jahr.

Der schlimmste Fall ist aus Sicht der FES der Brand in der Altpapiersortieranlage im Osthafen am 22. August gewesen. Der Schaden beläuft sich auf 1,8 Millionen Euro und legt die Anlage noch bis Mai nächsten Jahres lahm. „Ich habe die Luft angehalten, dass nicht Mitarbeiter von uns durch das Feuer verletzt werden“, sagt Christian Dommermuth, der bei der FES für diese und weitere Anlagen zuständig ist. Denn es seien die Mitarbeiter, die als Erste handeln müssten, um das Ausbreiten des Feuers zu verhindern, zumal sich in diesem Fall der Brandherd auf einem der Förderbänder befand, neben denen Altpapier lagert.

Doch wie kommt es zu diesen Bränden, die nicht nur die FES immer häufiger registriert, sondern auf die der Bund der Entsorger mit der bundesweiten Kampa­gne „Brennpunkt Batterie“ hinweist? „Es sind nicht die Lithium-Akkus oder Batterien an und für sich, die Brände auslösen“, sagt Dommermuth. Doch in den Anlagen werden die angelieferten Stoffe zunächst sortiert und anschließend zerkleinert und geschreddert. „Und dieser mechanische Druck, der zerstört die Batterie und löst den Brand aus“, sagt Dommermuth: „Da genügt eine einzige Knopfbatterie.“ Wie Ulrich Schulz, externer Brandschutzbeauftragter der FES, erläutert, sind die chemischen Stoffe in der Batterie nur durch eine dünne Membran voneinander getrennt. Werde diese zerstört, reagierten die Stoffe miteinander, es komme zur Stichflamme. „Batterien und Akkus werden sehr heiß beim Abbrennen, fast so heiß wie ein Schweißbrenner“, sagt Schulz.

„Wir kriegen das einfach nicht in die Köpfe“

Um Batterien oder Akkus zu zerstören, genüge es, dass ein Radlader über sie hinwegfahre, sagt Dommermuth. Fahrzeuge, die permanent in den Hallen im Einsatz seien. Doch warum gibt es derzeit diese Häufung an Bränden? Wie Dommermuth und Ramona Linz, Leiterin der Stabsstelle Arbeitssicherheit und Brandschutz bei der FES, vermuten, liegt das daran, dass Batterien immer häufiger in Alltagsgegenständen enthalten sind, etwa in Kinderschuhen, die beim Gehen leuchten, in Lichterketten, in Weihnachtsmann-Mützen mit blinkenden Motiven und in elektrischen Zahnbürsten.

Tatsächlich seien in vielen Elektrogeräten die Batterien und Akkus nicht mehr auszubauen, sagt Linz. „Dennoch hat all das nichts im normalen Abfall, nichts in der Mülltonne zu suchen“, sagt sie: „Das ist alles Elektroschrott.“ Dafür gibt es gesonderte Rücknahmestellen auf den FES-Wertstoffhöfen. Das Schadstoffmobil ist ebenfalls in der Stadt unterwegs. Zudem sind die Händler verpflichtet, Elektrokleingeräte zurückzunehmen. In jedem Supermarkt stehen Boxen für Akkus und Batterien bereit, wenn auch mitunter etwas versteckt. Ob es nicht auch noch mehr und einfachere Rücknahmeangebote geben müsste, darüber ist die FES bereit zu diskutieren. Doch der erste Schritt, so Linz, beginne im Haushalt.

„Wir kriegen das einfach nicht in die Köpfe, dass diese Elektrokleinteile nicht im Müll landen dürfen, nicht in den Papierkörben in den Büros“, sagt Dommermuth. Überlegungen, die besonders gefährdeten Sortieranlagen besser auszustatten, um Batterien und Akkus herauszufiltern, gibt es bereits. „Wir kennen bisher jedoch keine technische Möglichkeit, die das schafft“, sagt er, und Linz ergänzt: „Wir müssen es erreichen, die potentielle Brandursache vorher zu eliminieren.“

FES schult Mitarbeiter und beschafft längere Schläuche

Noch ist es zu keinem größeren Brandunfall im Frankfurter Müllheizkraftwerk gekommen. Die Verantwortlichen wollen sich gar nicht ausmalen, was ein solches Feuer für die Abfallentsorgung in Frankfurt und der Region bedeuten würde. Die Anlage ist die größte in Hessen. Dort werden die Abfälle unbehandelt verbrannt, was die Gefahr bannt, Batterien zu zerstören. Doch die Müllfahrzeuge pressen die Abfälle zusammen. Beim Brand im Müllbunker im Juli hatte ein anlieferndes Fahrzeug brennenden Müll abgekippt. „Noch sind das für uns Ausnahmesituationen“, sagt Dommermuth. Doch insgesamt gelte seit rund zwei Jahren, dass „im Wochentakt in Deutschland eine Entsorgungs- oder Sortieranlage brennt“.

Linz vermutet, es gebe beinahe täglich Brände, viele entdeckten Mitarbeiter sofort und löschten sie. Denn solange die Bürger die Batterien falsch entsorgen, bleibt der FES nur die Option, die Mitarbeiter noch stärker zu sensibilisieren und Brandschutzübungen zu intensivieren. „Wenn Lithium brennt“, sagt Brandschutzfachmann Schulz, „helfen nur große Mengen Wasser.“ Die FES hat mehr und längere Wasserschläuche ebenso angeschafft wie persönliche Schutzausrüstung für die Mitarbeiter.

„Dass es immer mehr Elektrogeräte gibt, ist nicht zu verurteilen. Das ist ja auch toll“, sagt Dommermuth und weist auf die Vorteile eines Akku-Schraubendrehers hin. Doch Batterien und Akkus gehörten recycelt, „sonst verlieren wir zu viele wichtige Rohstoffe“, sagt der Entsorgungsfachmann, von der Gefährdung der Menschen und der Anlagen in der Entsorgungsbranche ganz zu schweigen.