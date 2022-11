Barkeeper Sven Riebel : „Frankfurt ist eine verdammt gute Bar-Stadt“

Herr Riebel, Sie sind kürzlich vom Bar-Magazin „Mixology“ und vom Gastroführer „Falstaff“ zum „Gastgeber des Jahres“ gekürt worden. Sie müssen es also wissen: Was macht einen guten Gastgeber aus?

Nähe und gleichzeitig Distanz zum Gast.

Das ist mir ein bisschen zu allgemein.

Ja, das ist es. Doch wenn man sich das genau überlegt, dann ist das tatsächlich der Kern der Sache. Ein guter Gastgeber führt den Gast durch den Abend, aber er muss jeden Gast individuell einschätzen und sich fragen: Braucht diese Person mehr Nähe in Form von Kommunikation? Und wann braucht sie eher etwas mehr Abstand? Manche Gäste wollen einfach nur etwas trinken und in Ruhe gelassen werden. Die meisten gehen aber nicht allein in die Bar, sie kommen mit Partnern oder Freunden und haben somit schon Gesprächspartner. Als Gastgeber muss man ein Gespür dafür entwickeln, wen man in der Bar zusammenbringen kann und wen nicht. Dazu gehört – zumindest hier bei uns im „The Tiny Cup“ – auch eine Strategie an der Tür. Da muss man auch mal Nein sagen, wenn die Bar schon ziemlich voll ist – wir haben schließlich nur 17 Quadratmeter. Das ist gewissermaßen auch eine Art Schutz für die Gäste, die im Raum sind, damit es für sie nicht zu voll, zu laut und zu wild wird.

Welche Rolle spielt in einer Bar die Beratung?

Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben durchaus eine Menge Gäste, die sich gerne auf die Karte einlassen und etwas probieren. Wir haben immer wieder neue Drinks im Programm, es wird also nicht langweilig. Es gibt aber natürlich auch Leute, die erwarten tatsächlich eine Beratung, nach dem Motto „Mach mir mal irgendwas Cooles“. Da muss man dann ein bisschen abklopfen: Welche Spirituose soll es sein? Mag er oder sie etwas mit ein bisschen Säure oder nicht? Will er oder sie etwas Fruchtiges, Kräutriges oder gar beides? Soll es kräftig oder eher leicht sein? Komplex oder easy? Wenn wir das abgecheckt haben, dann finden wir schon etwas Passendes. Ich freue mich besonders über Gäste, die bereit sind, ihren Horizont zu erweitern, und nicht immer ihren Lieblingsdrink bestellen.

So wie ich meinen Dirty Martini . . .

Ganz genau, das bin ich bei Ihnen gewohnt, ist aber auch nicht schlimm. Man kann gegen so einen Wunsch natürlich nichts sagen. Denn ein Gast, der genau weiß, was er will, der zeigt mir ja auch, dass er sich mit Drinks beschäftigt und eine Vorstellung davon hat, was ihn bei uns erwartet. Klassiker müssen nie auf einer Karte stehen, denn die Bar sollte alles mixen, was durch ihr Portfolio möglich ist. Bitte weiter Dirty Martini bestellen.

Darf ich meine erste Frage ein bisschen erweitern? Was macht eine gute Bar aus?

Dazu gibt es einen tollen Satz des Hamburger Barbetreibers Jörg Meyer: Das Getränk ist beiläufig perfekt. Man geht schließlich nicht nur wegen der Drinks in eine Bar, sondern wegen der Atmosphäre und der Kommunikation. Das hat verschiedene Ebenen: den Raum, das Design, die Gäste, die Stimmung. Ich finde, eine gute Bar muss vor allem eine gewisse Konstanz haben. Damit die Gäste wissen: Wenn ich in diesen Laden gehe, dann bekomme ich ein bestimmtes Programm.

Können eine Bar und ihr Barkeeper eine bestimmte Handschrift haben, ähnlich wie ein Restaurant und dessen Koch?

Das finde ich schon. Also, wenn wir zum Beispiel über „The Tiny Cup“ sprechen, dann sollte da schon eine sehr, sehr klare Handschrift zu erkennen sein.

Und wie würden Sie die beschreiben?

Wir sind hier in der Klassik unterwegs, und unsere Drinks sind stabil.

Soll heißen?