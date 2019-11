Drogenproblem nicht im Griff : Mit dem Frankfurter Bahnhofsviertel geht es wieder bergab

Aktualisiert am

Das Frankfurter Bahnhofsviertel ist auf einem guten Weg gewesen – nun verschlechtert sich die Lage wieder. Denn die Stadt ist mit der Masse an Abhängigen überfordert.

Im Rausch: Einer von etwa 5000 Drogensüchtigen in der Frankfurter Innenstadt Bild: Francois Klein

Kurz bevor die Kehrmaschine an diesem Morgen durch das Viertel fährt, sieht die Elbestraße unweit des Frankfurter Hauptbahnhofs wie eine Müllkippe aus. Blutige Taschentücher liegen auf dem Boden, zerrissene Pappschachteln, Holzlatten, Styropor. Aus dem Boden strömt der stechende Geruch von Urin. Auf dem Bürgersteig sitzen etwa ein Dutzend Männer, daneben zwei Frauen. Später kommen weitere Abhängige hinzu. Ein Mann hatte sich kurz zuvor auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Schuss gesetzt. Direkt neben zwei anderen, die sich Cracksteine gekauft haben und sie nun hastig rauchen.

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Es ist früh am Morgen. Die letzten Clubbesucher haben das Bahnhofsviertel verlassen. Stattdessen strömen Touristen und Geschäftsleute aus den Hotels und stolpern über Unrat auf den Bürgersteigen. Angestellte eilen in die Büros. Nicht stehen bleiben, wissen die Erfahrenen unter ihnen. Denn wer zu lange zögert an einem Ort, hat sofort einen Dealer neben sich.