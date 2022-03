Ukraine-Flüchtlinge : Die Unsichtbaren

Koffer, Taschen, müde Blicke. Rein äußerlich sind die Flüchtlinge aus der Ukraine, die täglich am Frankfurter Hauptbahnhof ankommen, kaum von den vielen Reisenden zu unterscheiden, die ebenfalls hier aussteigen. Es ist etwas in ihrem Inneren, was sie von den Pendlern und Weltenbummlern trennt. Wer reist, kehrt irgendwann wieder heim. Aber sie reisen nicht. Sie fliehen. Ob es ihre Heimat, so wie sie sie einst kannten, überhaupt noch gibt, wissen sie nicht.

Der Frankfurter Bahnhof ist zu einem der größten Ankunftspunkte in Hessen für Flüchtlinge aus der Ukraine geworden. Damit diejenigen, die im Minutentakt von den Zügen ausgespuckt werden, wissen, wie es für sie weitergehen kann, stehen die Mitarbeiter der Bahnhofsmission bereit. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Mehr als 22.000 Menschen haben sie in den vergangenen Wochen willkommen geheißen. In Hochphasen waren es bis zu 2000 am Tag. Eine Zahl, die sich gewaltig anhört, im Treiben des hochfrequentierten Hauptbahnhofs aber kaum auffällt. Welche Strapazen die Ankömmlinge hinter sich haben, sieht nur, wer es sehen will. Manche sind leichter als Flüchtlinge zu erkennen als andere. Etwa, weil sie ihre Pässe umklammert halten. Sie alle folgen den Schildern, die den Weg zur Bahnhofsmission weisen. Denn dort, das hat sich schon vor ihrer Ankunft über die sozialen Medien herumgesprochen, bekommen sie alle Informationen, die sie benötigen, um ihre weiteren Schritte zu planen. Hinein kommt nur, wer eine FFP2-Maske trägt. Die gibt es an der Eingangstür. Kinder schlafen angelehnt an ihre Mütter, im Nebenzimmer bellt ein Hund, irgendwer telefoniert immer. Die Menschen tragen dicke Winterkleidung. Es war kalt, als sie ihre Heimat verlassen mussten.

Das System, nach dem die Ankömmlinge eingruppiert werden, ist einfach: Wer in Frankfurt bleiben möchte, wird in einen kleinen Raum verwiesen und dort über die weiteren Möglichkeiten aufgeklärt. Etwa 2500 Ukrainer haben sich in den vergangenen Tagen schon offiziell über das Jugend- und Sozialamt der Stadt registriert und erhalten auch finanzielle Hilfen. Viele Anträge warten noch auf Bearbeitung. Wie die Flüchtlinge genau diese Schritte einleiten können, wird ihnen von freiwilligen Dolmetschern erklärt. Kommen diese an ihre Grenzen, kann via Video-Anruf ein externer Übersetzer hinzugerufen werden.

Einige Fälle stellen große Herausforderungen dar

Wer ein Ticket zur Weiterreise benötigt oder noch nicht weiß, wo in Deutschland die Flucht vorerst enden soll, dem wird in einem anderen Zimmer der Bahnhofsmission geholfen. Und dann gibt es noch die, die auf die Frage nach „ungeklärten Pro­blemen“ genickt haben. Sie sammeln sich in einem dritten Bereich. Es sind die Fälle, die die Mitarbeiter der Bahnhofsmission am meisten herausfordern. Etwa der der jungen Frau, die ihre Chemotherapie unterbrochen hat, um zu fliehen. Sie müsste dringend weiter behandelt werden. Theoretisch stehe den Flüchtlingen der Zugang zum Gesundheitssystem offen, sobald sie registriert seien, erklärt Carsten Baumann, Leiter der Bahnhofsmission, die das Diakonische Werk für Frankfurt und Offenbach und der Caritasverband Frankfurt gemeinsam betreiben. Praktisch dauere es trotzdem einige Tage, diesen Vorgang einzuleiten. Im Falle eines hochkomplexen Behandlungsplans ist das wertvolle Zeit. Baumann hat viele solcher Beispiele. Die Mitarbeiter und freiwilligen Helfer versuchen innerhalb ihrer begrenzten Möglichkeiten, pragmatische Lösungen für die vielen kleinen und großen Probleme zu finden – und trotzdem den Blick für die Hauptaufgabe, das organisierte Ankommen, nicht zu verlieren.

In der Wartezone, in der jene sitzen, die noch kein festes Ziel in Deutschland haben, ist es an diesem Morgen eng. Die Menschen werden vorübergehend an die Unterkunft an der Messe verwiesen – von dort aus werden sie in die Erstaufnahmeunterkunft Gießen weiterverlegt. Seit Kriegsausbruch waren dort etwa 8000 Menschen aus der Ukraine untergebracht. Viele wurden mittlerweile schon anderen Kommunen oder Städten zugewiesen. Am Freitag habe man allein in der Gießener Erstaufnahme noch rund 3600 Menschen aus der Ukraine betreut, heißt es aus dem hessischen Sozialministerium.

Viele derer, die zum ersten Mal eine der Großunterkünfte beträten, seien schockiert. Mehrfach sei es vorgekommen, dass die Menschen zur Bahnhofsmission zurückgekehrt seien, um nach einer anderen Unterbringungsmöglichkeit zu fragen, sagt Baumann. Die Bereitschaft der Deutschen, im Notfall die eigenen Wohnungen zu öffnen, habe sich über die sozialen Netzwerke herumgesprochen. Der Leiter der Bahnhofsmission wird trotzdem ausschließlich auf die offiziellen Unterbringungsangebote der Stadt verweisen. „Das ist der größtmögliche Schutz, den wir den Menschen derzeit bieten können“, sagt Baumann. Er klingt erschöpft. Trotzdem machen er und seine Kollegen weiter. Sie sind rund um die Uhr im Einsatz. Den Ankommenden etwas zu essen, zu trinken und ein paar menschliche Gesten mit auf den Weg zu geben, das sei schließlich das „Urgeschäft“ der Bahnhofsmission. „Wenn wir uns da zurückziehen, dann weiß ich es nicht mehr.“