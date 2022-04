Bahnhofsmission Frankfurt : Hilfe, bis es weitergeht

Sperrstunde: Ein Mitarbeiter lässt Besucher in den Aufenthaltsraum der Bahnhofsmission. Das Café ist von morgens bis abends und noch einmal in den Stunden vor Mitternacht geöffnet, damit Reisende und Obdachlose sich aufwärmen und ausruhen können. Bild: Ilkay Karakurt

An Ammar Alsbbagh muss man vorbei. Hinter dem breiten Rücken des jungen Manns in weißen Sneakern und schwarzem Kapuzenpullover liegt aber kein hipper Club. An der Theke des kleinen Gastraums hinter ihm gibt es Tee und Kaffee. Alsbbagh kon­trolliert den Eingang zur Frankfurter Bahnhofsmission. Seit der Corona-Pandemie ist die Stimmung unter einigen Klienten der sozialen Einrichtung angespannt: Viele Angebote für Obdachlose sind eingeschränkt worden oder gar nicht mehr verfügbar. Manchmal kommt es zu Gewalt, auch gegen die Mitarbeitenden, berichtet Oliver Klingenberger-Pfahlert. Er ist der stellvertretende Leiter der Einrichtung.

Der Eingang liegt an der Südseite des Hauptbahnhofs. Seit 127 Jahren finden Reisende dort Zuflucht. Die Frankfurter Einrichtung ist damit die zweitälteste in Deutschland, nach Berlin. Ursprünglich sollte sie ein Schutzort für Frauen sein. Heute sieht man auch Männer, die das Angebot nutzen. Frauen sind natürlich willkommen, wie der Leiter, Diakon Carsten Baumann, sagt. Meist verschnaufen sie jedoch in einem abgetrennten Abschnitt. Für alle Besucher gilt: Sie bekommen Hilfe. Ein Getränk, zur Not auch ein Bett. Blinde Passagiere werden zum richtigen Gleis begleitet. Obdachlose können sich aufwärmen. Seit einigen Monaten werden auch die Tausenden ukrainischen Flüchtlinge betreut, die jeden Tag ankommen. Freiwillige wie Mariia Bilousova übersetzen und vermitteln Hilfsangebote.

Das ist eigentlich der Kern der Arbeit: Die Mitarbeiter sind „Vermittlungsgenies“, so sieht es Renate Leutke-Stegmann. Die Pensionärin ist seit 2019 Ehrenamtlerin. Sie hat auch schon ungewöhnliche Verbindungen entstehen sehen: Die Klientin Alex hatte nach einer Wohnungsräumung Zuflucht bei Bekannten gefunden, jedoch konnte sie ihre Katze Bagira nicht dorthin mitnehmen. Deswegen ging sie zur Bahnhofsmission.

Carsten Baumann telefonierte verschiedenste Organisationen ab – ohne Erfolg. Niemand wollte Bagira aufnehmen. Bis ihm einfiel, dass einer der Mitarbeiter seinen Kater verloren hatte. Bei ihm lebt Bagira nun. Eine geglückte Vermittlung – und so individuell wie die tägliche Arbeit der Bahnhofsmission.