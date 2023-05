Aktualisiert am

Neuer Tiefbahnhof in Frankfurt : So viele Züge sollen durch den Fernbahntunnel fahren

Der rund acht Kilometer lange Fernbahntunnel in Frankfurt gilt als unverzichtbar für den Ausbau des Bahnnetzes in Deutschland. Er soll noch mehr Verkehr aufnehmen als bisher prognostiziert.

Ein neuer ICE fährt in den Hauptbahnhof in Frankfurt ein. Bild: picture alliance / dpa

Kaum ein anderes Bauvorhaben wird Frankfurt in den nächsten Jahrzehnten so sehr verändern wie der Fernbahntunnel, durch den schnelle Züge künftig vom Hauptbahnhof unter der Stadt in Richtung Osten fahren sollen. Bisher verläuft das Milliardenprojekt nach Plan.

Zwei Jahre nach Vorstellung einer Machbarkeitsstudie wurde jetzt eine Gemeinschaft von Ingenieurbüros mit der Vorplanung beauftragt. Die vier Partner rund um das renommierte Büro Schüßler-Plan und das bahneigene Beratungsunternehmen DB Engineering & Consulting müssen sich nicht lange einarbeiten, denn sie waren schon für die Machbarkeitsstudie verantwortlich. In zwei Jahren sollen erste Ergebnisse vorliegen.