Es ist die Woche der Gerichte für Zübeyde Feldmann. Am Montag hat sie sich mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) vor dem Arbeitsgericht geeinigt, jetzt, am Mittwoch, sitzt sie auf der Anklagebank im Amtsgericht. Beihilfe zur Untreue ist der Vorwurf, wegen dem sie einen Strafbefehl über 120 Tagessätze zu je 50 Euro bekommen hat – gegen den sie Einspruch eingelegt hat. Sie soll zweieinhalb Jahre lang, von November 2014 bis April 2017, Geld für einen Minijob bei der AWO Wiesbaden bekommen haben, ohne je dafür gearbeitet zu haben. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem Scheinvertrag: Der Minijob sei von Anfang an nur dazu dagewesen, Feldmann einen zusätzlichen Gehaltsbestandteil zu verschaffen.

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Zübeyde Feldmann, die damals noch Temizel hieß, studierte bei Vertragsunterzeichnung noch Erziehungswissenschaften. Sie war aber da schon von Hannelore Richter, der Wiesbadener AWO-Geschäftsführerin und Ehefrau des Frankfurter AWO-Geschäftsführers, auserkoren worden, Leiterin einer deutsch-türkischen Kita in Frankfurt zu werden. In Vorbereitung darauf absolvierte sie eine Art Traineeprogramm in einer Frankfurter Kita und bekam einen Arbeitsvertrag als Kinderpflegerin über 30 Stunden pro Woche bei der AWO Wiesbaden. Dieser Vertrag begann ebenso wie der Minijob-Vertrag – den Richter selbst unterzeichnete – im November 2014. In Letzterem, um den es vor dem Amtsgericht geht, ist als Tätigkeit „Betreuerin“ beim Förderverein des Pflegezentrums Robert-Krekel-Haus der AWO Wiesbaden angegeben. 13.500 Euro bekam Feldmann insgesamt.

Verständigung scheiterte

Im Prozess gegen den damals noch amtierenden Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann wegen Vorteilsannahme hatte Hannelore Richter im Herbst 2022 als Zeugin ausgesagt, dass Zübeyde Feldmann nie Arbeitsleistungen nach dem Minijob-Vertrag erbracht habe. Es sei im Vorfeld über ein Projekt für muslimische Bewohner des Pflegezentrums gesprochen worden, daraus sei aber nie etwas geworden, was ihr „durchgerutscht“ sei. Weil Richter nun aber die Aussage verweigert und die Angeklagte schweigt, hat das Gericht den Vorsitzenden Richter als Zeugen geladen.

Vier Verhandlungstage sind angesetzt, an denen außerdem Kriminalbeamte und AWO-Verantwortliche aussagen sollen. Der Prozess hatte bereits im April begonnen, wurde aber ausgesetzt und neu terminiert, nachdem eine Verständigung zwischen den Verfahrensbeteiligten nicht zustande gekommen war. Am Mittwoch hieß es dazu, die Verteidigung habe in dem Gespräch den Vorschlag gemacht, sich aus prozessökonomischen Gründen und um Feldmann die öffentliche Hauptverhandlung zu ersparen auf eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 50 Euro zu einigen – damit wäre ein Eintrag im Führungszeugnis vermieden gewesen.

Ein explizites Schuldeingeständnis wäre damit offenbar nicht verbunden gewesen. Bei der Befragung des leitenden Ermittlers, der am Mittwoch von einem systematischen Missbrauch von Minijobverhältnissen bei der AWO insbesondere in Bezug auf Personen sprach, die den Geschäftsführern und politischen Persönlichkeiten nahestanden, sagte einer der Verteidiger: Es gehe allein um die Frage, was Zübeyde Feldmann in dem Moment gewusst und erwartet habe, als sie den Minijob-Vertrag unterschrieb. Alles, was danach passiert sei, spiele keine Rolle für das Verfahren.

Mehr zum Thema 1/

Über das „Danach“ sagte der Kriminalbeamte, es seien nirgends Hinweise dafür gefunden worden, dass Feldmann in dem Minijob arbeitete. Die ehemalige Stellvertreterin Richters und Leiterin des Krekel-Hauses gab an: Sie habe nichts von dem Vertrag gewusst und erinnere sich auch nicht, Feldmann je im Krekel-Haus gesehen zu haben. Das Gericht verlas eine Nachricht der Angeklagten an Richter, in der sie im Dezember 2015 fragte, ob es möglich sei, die 450 Euro für November aktuell zu überweisen, sie habe gerade viele Ausgaben. Richter antwortete, sie werde die Überweisung veranlassen. Der Prozess wird fortgesetzt.