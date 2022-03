F.A.Z. exklusiv : Ein AWO-Betrug, der vielleicht keiner war

Aktualisiert am

In die Aufarbeitung der Frankfurter AWO-Affäre kommt Bewegung. Die Staatsanwaltschaft bereitet Anklagen vor. Allerdings sind nach wie vor viele grundsätzliche Fragen offen, auch jene nach dem eigentlich Geschädigten.

Fragt man Steffen Krollmann, der seit zwei Jahren als Vorstandsvorsitzender die Geschicke der Frankfurter AWO leitet, danach, wem der finanzielle Schaden in der AWO-Affäre entstanden ist, dann antwortet der gelernte Bankkaufmann gebetsmühlenhaft, dass die AWO selbst Opfer des Wirtschaftens des Ehepaares Hannelore und Jürgen Richter sei. Nicht aber die Stadt Frankfurt.

Martin Ochmann Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Rund fünf Millionen Euro nimmt der Kreisverband laut Krollmann jährlich an Miete ein, Geld, das normalerweise in den Betrieb hätte reinvestiert werden müssen. Aus dieser Quelle sei vor allem das Geld gekommen, das im „System Richter“, so die Sprachregelung des neuen Vorstandes, großzügig unter Getreuen verteilt wurde. Steuerfinanzierte Zuschüsse der Kommune hätten die üppigen Gehälter und teuren Dienstwagen nicht möglich gemacht.