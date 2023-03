Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen den bis vor kurzem noch als Hauptamtsleiter der Stadt Frankfurt tätigen Tarkan Akman wegen Vorteilsannahme erhoben. Sie wirft dem Dreiundfünfzigjährigen vor, seiner Schwester Stellen bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) vermittelt zu haben. Im Gegenzug soll er der AWO versprochen haben, deren Interessen bei seiner Amtsausübung wohlwollend zu berücksichtigen.

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Konkret soll Akman im Sommer 2017, einige Monate nach Beginn seiner Tätigkeit als Hauptamtsleiter im Rathaus, Kontakt zu AWO-Verantwortlichen aufgenommen haben, „um seiner auf Stellensuche befindlichen Schwester zum Abschluss von Arbeitsverträgen zu verhelfen“. Laut Staatsanwaltschaft schaltete er sich aktiv in die Bewerbungsprozesse ein, um die tatsächliche Einstellung seiner Schwester sicherzustellen und um bessere Vertragsbedingungen zu fordern.

Die Schwester bekam im Juli 2017 einen befristeten Arbeitsvertrag und war zunächst als Erziehungshelferin in einer Kita tätig – die Staatsanwaltschaft bestätigte Medienberichte, wonach es sich um die deutsch-türkische Kita im Frankfurter Ostend handelte, in der Zübeyde Feldmann als Leiterin eingestellt worden war. Der im November abgewählte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), dessen Referent der nun ebenfalls im AWO-Komplex angeklagte Tarkan Akman vor seiner Tätigkeit als Hauptamtsleiter gewesen war, war unter anderem wegen der Vergabe dieser Position an Zübeyde Feldmann vom Landgericht Frankfurt wegen Vorteilsannahme verurteilt worden.

Stelle bei der AWO Protect

Im Frühjahr 2018 soll Akman abermals Kontakt zu AWO-Verantwortlichen aufgenommen haben. Daraufhin habe die Schwester laut Anklage wieder eine befristete Stelle bei der AWO bekommen. Von August 2018 an arbeitete sie demnach als Verwaltungsangestellte bei einem Tochterunternehmen. Informationen der F.A.Z. zufolge war sie für die AWO Protect tätig, die zur Bewachung der von dem Wohlfahrtsverband im Auftrag der Stadt Frankfurt betriebenen Flüchtlingsunterkünfte gegründet worden war. Der befristete Vertrag soll mehrmals verlängert worden sein, zuletzt bis Ende 2019.

Auch gegen die Schwester hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben, sie wirft der 45 Jahre alten Frau Beihilfe zur Vorteilsannahme vor. Ihr sei bewusst gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Ankläger, dass ihr Bruder mit der AWO eine entsprechende Unrechtsvereinbarung geschlossen hatte und stillschweigend mit den Verantwortlichen übereingekommen war, im Gegenzug für die Stellen die Interessen des Verbands wohlwollend zu berücksichtigen. Wie berichtet, hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen die AWO-Führungskräfte und Mitarbeiter der Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden in Bezug auf Akman und dessen Schwester vorläufig eingestellt, weil es gegen sie im AWO-Komplex bereits weitere Anklagen und Vorwürfe mit höherer Straferwartung gibt.

Informationspflicht gegenüber Akmans Dienstherrn

Die Staatsanwaltschaft trat am Montag derweil Vorwürfen entgegen, sie habe die Stadt erst wenige Tage vor der Oberbürgermeisterwahl über die Ermittlungen gegen Akman informiert, um Einfluss auf den Ausgang der Wahl zu nehmen. Die SPD hatte von einer „Schmutzkampagne“ gesprochen. In ihrer Mitteilung weist die Behörde darauf hin, dass sie damit lediglich ihre Informationspflicht gegenüber Akmans Dienstherrn erfüllt habe, die sie laut der „Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen“ hat. Dort heißt es unter den Nummern 15 und 16, dass in Strafsachen gegen Beamte oder Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst die Erhebung der Anklage dem Dienstvorgesetzten mitzuteilen ist. Die Stadt sei insofern nach Abschluss der Ermittlungen und im unmittelbaren Zusammenhang mit der Übersendung der Anklageschrift an das Landgericht Frankfurt informiert worden. „Für eine frühere Bekanntgabe bestand keine Veranlassung, nicht zuletzt, um den Erfolg der Ermittlungen nicht zu gefährden.“

Außerdem teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass sie die Erhebung der Anklage bei Presseanfragen in den vergangenen Tagen nicht habe erwähnen oder bestätigen dürfen: Dies ist erst dann zulässig, wenn die Angeschuldigten bestätigt haben, die Anklageschrift erhalten zu haben.

Die zuständige Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts hat diese nun zu prüfen und über deren Zulassung sowie die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden.