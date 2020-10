Awo-Skandal : Ehemaliger Geschäftsführer soll 3,9 Millionen Euro zahlen

Aktualisiert am

Vor wenigen Wochen hatte der Insolvenzverwalter der Sicherheitsfirma Awo Protect, Frank Mößle, angekündigt, die Aufarbeitung der Vorgänge rund um die Tochtergesellschaft des Frankfurter Awo-Kreisverbands werde noch Wochen in Anspruch nehmen. Fest steht jetzt jedoch, wie viel Geld Mößle vom ehemaligen Geschäftsführer Klaus Roth fordert: 3,9 Millionen Euro. „Wir haben diese Summe jetzt geltend gemacht“, sagte Mößle der F.A.Z. Grundlage der Berechnung seien unter anderem eine verspätete Insolvenzanmeldung und Schadenersatzansprüche.

Mößle berichtete weiter, dass es Forderungsanmeldungen über 2,5 Millionen Euro von Gläubigern gebe. Eine Million davon verlange das Finanzamt, rund 1,2 Millionen der Awo-Kreisverband Frankfurt. Forderungen erhebt der Insolvenzverwalter auch gegenüber Taylan Burcu, einem Landtagsabgeordneten der Grünen. Dieser soll demnach das Bruttogehalt sowie die Arbeitgeberanteile zurückzahlen, die er von Awo Protect bezogen hat: rund 50.000 Euro.

Auch der Landtagsabgeordnete stand auf der Gehaltsliste der Arbeiterwohlfahrt. Als er deswegen zum Ziel von Kritik wurde, macht Burcu unvollständige Angaben, für die ihn das Landtagspräsidium mittlerweile gerügt hat. So gab er an, vor seiner Abgeordnetentätigkeit Geschäftsführer der Awo ProServ in Wiesbaden gewesen zu sein. Später kam jedoch heraus, dass er einen Arbeitsvertrag bei der Awo Protect hatte.

Unzureichende Abrechnungsbelege

Burcu erklärte das damit, dass seine Anmeldung bei der noch zu gründenden ProServ nicht möglich gewesen sei, deswegen sei formal eine Beschäftigung bei der Protect vereinbart worden. Für den Insolvenzverwalter steht fest, dass Burcu damit sein Gehalt von der Awo-Protect zu Unrecht bezogen hat, da er laut Arbeitsvertrag für die Sicherheitsfirma hätte arbeiten müssen, dies aber für eine Schwesterfirma tat. Die Nachforschungen des Insolvenzverwalters brachten weitere Details zutage. So gebe es Hinweise darauf, dass für Honorare in Höhe von 90.000 Euro die Abrechnungsbelege unzureichend seien. Zudem seien in den Unterlagen auch Hinweise darauf gefunden worden, dass es ein System gegeben habe, Familienmitglieder von Awo-Funktionären geringfügige Beschäftigungsverhältnisse zuzuschanzen.

Bei den Geschäftsbeziehungen innerhalb der verwobenen Awo-Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden spielen die Tochtergesellschaften, darunter die Awo Protect, eine Schlüsselrolle. Insider vermuten, dass diese Firmen nicht zuletzt der Verschleierung von Zahlungen dienten. Die Awo Protect befindet sich seit Februar 2020 in einem Insolvenzverfahren. Gegründet worden war sie zur Bewachung von Flüchtlingsheimen, die die Arbeiterwohlfahrt bis Ende 2018 im Auftrag der Stadt Frankfurt betrieb. Awo Protect betreute von Juli 2017 an die beiden Flüchtlingsunterkünfte an der Gutleutstraße und „Am Poloplatz“.

Als Unregelmäßigkeiten beim Betrieb der Unterkünfte bekanntwurden und das Revisionsamt tätig wurde, trennten sich Stadt und Awo. Aufgrund dieser Vorgänge ermittelt seit Monaten die Frankfurter Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Betrug und Untreue, unter anderen gegen den früheren Geschäftsführer des Frankfurter Awo-Kreisverbands, Jürgen Richter.

Awo-Protect-Geschäftsführer Klaus Roth war zudem Abteilungsleiter Kindertagesstätten der Frankfurter Awo. Er war als Nachfolger Jürgen Richters vorgesehen, verzichtete im Zuge des Skandals jedoch auf seinen Vorstandsposten. Roth ist derzeit vom Frankfurter Kreisverband freigestellt. „Seine Tätigkeit als Geschäftsführer ist für sein Arbeitsverhältnis beim Awo-Kreisverband rechtlich irrelevant und hat uns keine Grundlage für arbeitsrechtliche Maßnahmen geboten“, sagt Awo-Vorstand Steffen Krollmann.