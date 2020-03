Arbeiterwohlfahrt : Awo Frankfurt präsentiert Interimsvorstand

Um 7.50 Uhr haben Steffen Krollmann und Gerhard Romen am Montagmorgen ihre Arbeit aufgenommen. Die beiden Männer werden in den nächsten Wochen viel zu tun haben: Als Interimsvorstände des Frankfurter Kreisverbands der Arbeiterwohlfahrt (Awo) sollen sie zum einen das Tagesgeschäft leiten – darüber hinaus aber auch Licht in die Machenschaften des Kreisverbands bringen, den ein Skandal um üppige Gehälter und Luxus-Dienstwagen für Funktionäre sowie undurchsichtiges Finanzgebaren in eine tiefe Krise gestürzt haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Betrug und Untreue.

Martin Ochmann Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

„Wir brauchen kompetente Vorstände, die die Awo-Werte verkörpern und unternehmerische Kompetenz haben“, sagte die im Februar neugewählte Präsidiumsvorsitzende Petra Rossbrey. Mit Romen und Krollmann habe man zwei „sehr kompetente“ Personen, die sowohl in die Aufklärung einsteigen als auch die Neuaufstellung des Verbands mit organisieren sollen. „Beide können schnell und effektiv handeln“, sagte Rossbrey. Viel Zeit haben die beiden Interimsvorstände dafür nicht. Nach drei Monaten sollen Krollmann und Romen ihre Erkenntnisse sowie die Geschäfte an den neuen Vorstand übergeben.

Steffen Krollmann, Leiter der Direktion Salzgitter der Volksbank Braunschweig-Wolfsburg, dürfte als Finanzexperte dabei nicht zuletzt die Rolle zukommen, das Finanzgebaren des Kreisverbands zu durchleuchten und die unübersichtlichen Zahlungen, die zwischen den Awo-Kreisverbänden Frankfurt und Wiesbaden geflossen sind, transparent zu machen. Der Sechsundfünfzigjährige wurde von seiner Bank für die drei Monate freigestellt. Das Gehalt, das ihm dadurch entgeht, bekommt er in dieser Zeit von der Awo Frankfurt.

SPD-Mitglied Krollmann ist gebürtiger Hesse, wuchs in Wiesbaden auf, hat in Frankfurt studiert und war vor vielen Jahren für die Awo in Eschborn tätig. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. „Ich werde alles tun, um das Schiff wieder ins richtige Fahrwasser zu bringen“, sagte Krollmann. Wilhelm Schmidt, Vorsitzender des Präsidiums des Bundesverbands der Arbeiterwohlfahrt und wohnhaft in Salzgitter, sprach Krollmann auf die Vorgänge in Frankfurt an – so kam der Kontakt zustande. Krollmann war 13 Jahre lang in der Lebenshilfe engagiert. „Ich weiß also, wie ein Wohlfahrtsunternehmen tickt“, sagt Krollmann. Auch seine Tätigkeit als Vorsitzender der Volksbank BraWo-Stiftung dürfte ihm von Nutzen sein. Denn bei der Aufklärung der Geschäfte der Frankfurter Awo muss nicht zuletzt die Frage geklärt werden, welche Rolle die Johanna-Kirchner-Stiftung spielt.

Romen: „Das wird ein interessanter Ritt“

Krollmann zur Seite steht mit dem Dreiundsechzigjährigen Romen aus Rodgau ein IT-Experte, der sich durch seine Managementtätigkeit in einer dynamischen Branche für die Aufgabe gut vorbereitet sieht. Motivation sei für ihn nicht zuletzt gewesen, dass die 1100 Mitarbeiter des Kreisverbands etwas leisteten, „was keine staatliche Stelle bringt“.

Romen, verheiratet und Vater eines erwachsenen Sohnes, lässt seinen Ruhestand für die Aufgabe ruhen, von der er sagt: „Das wird ein interessanter Ritt und sehr anstrengend“. Die Vorgänger des Interimsvorstands, Panagiotis Triantafillidis und Jasmin Kasperkowitz, wurden im Februar abberufen. Sie waren Stellvertreter des mittlerweile gekündigten Awo-Geschäftsführers Jürgen Richter. Ob der mittlerweile eine Kündigungsschutzklage eingereicht hat, konnte Rossbrey am Montag nicht beantworten.