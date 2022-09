AWO kündigt Zübeyde Feldmann : „Sie können einen Job haben, aber keine Abfindung“

„Guten Tag, da lernen wir uns ja auch mal kennen, ich bin Steffen Krollmann.“ Krollmann, Vorstandsvorsitzender des Frankfurter Kreisverbands der Arbeiterwohlfahrt (AWO), der seit 2020 dessen Geschicke leitet, hat die Frau, der er auf dem Flur des Arbeitsgerichts die Hand gibt, noch nie gesehen. Es ist Zübeyde Feldmann, die Noch-Ehefrau des Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann (SPD), von dem sie mittlerweile getrennt lebt.

Zübeyde Feldmann ist Angestellte der Frankfurter AWO. Im September 2014 bewarb sie, die damals noch Temizel hieß, sich um die Leitungsstelle der deutsch-türkischen AWO-Kita Dostluk, deren Leitung sie 2015 übernahm. Dieser Vorgang ist ein Teilaspekt in der großen AWO-Affäre, in der gegen zahlreiche Personen ermittelt wird und in der gegen einige ehemalige Führungskräfte, darunter das Ehepaar Hannelore und Jürgen Richter, bereits wegen des Verdachts des Betrugs Anklage erhoben worden ist. Auch Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann wurde angeklagt und muss sich von Oktober an vor dem Landgericht wegen Vorteilsannahme verantworten: Ihm wird vorgeworfen, seiner damaligen Lebensgefährtin Zübeyde Temizel aufgrund seiner Amtsstellung als Oberbürgermeister die Einstellung als Leiterin der Kita Dostluk ermöglicht zu haben, dabei seien ihr ohne „sachlichen Grund“ ein übertarifliches Gehalt und ein Dienstwagen gewährt worden.

Gearbeitet hat Zübeyde Feldmann als Kindergärtnerin nach Aussage der AWO jedoch kaum. Im Sommer 2016 wurde ihre Tochter geboren, und sie ging in Elternzeit, seit August 2020 ist sie durchgehend krankgeschrieben, wie AWO-Anwalt Norbert Pflüger vor Gericht ausführte. Angebote zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement habe sie verstreichen lassen, ihre Stelle in einer AWO-Kita in Sossenheim könne nur kommissarisch besetzt werden. Pflüger führte weiter aus, dass die AWO zudem auch perspektivisch nicht wisse, wie es weitergehen soll, da nicht bekannt sei, woran Zübeyde Feldmann erkrankt sei. Deshalb hat die AWO ihr gekündigt, wogegen sie rechtlich vorgeht. Am Dienstag trafen die Parteien am Arbeitsgericht zu einem ersten Verhandlungstermin zusammen, bei dem es um die Möglichkeit einer gütlichen Einigung ging.

Feldmanns Anwältin bestritt, dass sich ihre Mandantin dem Betrieblichen Eingliederungsmanagement verweigert habe. Sie habe durchaus Interesse, bei der AWO weiter zu arbeiten, und auch entsprechende Angebote gemacht, die jedoch „in Bausch und Bogen“ abgelehnt worden seien. „Ich habe keine Zeit für Spielchen“, sagte Krollmann. Er kenne Frau Feldmann nicht und habe kein Interesse, ihr zu schaden. Aber er sei verantwortlich, einen gesicherten Kitabetrieb zu gewährleisten und der kommissarischen Leitung eine Perspektive zu eröffnen. „Sie sind ab morgen 9 Uhr herzlich willkommen zu arbeiten“, sagte Krollmann. Einen Job gebe es, eine Abfindung aber nicht. „Wollen Sie arbeiten? Sind Sie gesund?“, fragte Krollmann.

Eine Antwort bekam er nicht. Stattdessen verwies Feldmann darauf, dass bei der AWO Menschen beschäftigt seien, die in der Vergangenheit Informationen über sie an die Medien weitergegeben hätten. Den Vorschlag der Richterin zur Mediation lehnte Pflüger ab. Deswegen beraumte das Gericht einen Termin zur Verhandlung vor der Kammer an.