Awo-Bundesverband : Gehalt von Frau Feldmann war „offensichtlich überhöht“

Der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt will die Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden zur Rechenschaft ziehen. Öffentliches Geld soll „bis auf den letzten Cent“ zurückgezahlt werden.

Das Gehalt, das die Frau des Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann als Kita-Leiterin bei der Arbeiterwohlfahrt bekommen hat, war laut Awo-Bundesverband „offensichtlich überhöht“. Auch die Gehälter der Führungskräfte der Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden, die teils mehr als 300.000 Euro betragen haben, seien für den gemeinnützigen Sozialverband „völlig unangemessen“, wie Wilhelm Schmidt, Präsident der Arbeiterwohlfahrt Deutschland am Dienstag in Frankfurt sagte. In anderen Kreisverbänden würde für solche Leitungsstellen maximal ein Drittel gezahlt.

Schmidt sprach von „Verfehlungen, die wir nicht hinnehmen können“ und im Zusammenhang mit Pauschalen für luxuriöse Dienstwagen von „einer absoluten Schweinerei“. Der Bundesverband werde alle Vorwürfe prüfen, veruntreutes Geld „bis auf den letzten Cent“ von den beteiligten Personen zurückfordern. Auch zu Unrecht erhaltenes öffentliches Geld müsse zurückgezahlt werden.

Wolfgang Stadler, der Vorsitzende des Awo-Bundesverbandes, rügte den für die Aufsicht der Kreisverbände verantwortlichen Bezirksverband Hessen-Süd dafür, dass er seiner Aufgabe nicht nachgekommen sei. Ziel sei es, neue Strukturen zu schaffen, den beschädigten Ruf wiederherzustellen und die Gemeinnützigkeit zu erhalten.