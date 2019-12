Awo-Affäre : Frankfurter Geschäftsführer Richter tritt zurück

Seit mehr als einem halben Jahr steht der Frankfurter Awo-Verband in der Kritik – unter anderem wegen undurchsichtiger Geldflüsse. Nun will der umstrittene Geschäftsführer Jürgen Richter wohl zurücktreten.

Der umstrittene Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Frankfurt, Jürgen Richter, will nach Informationen dieser Zeitung am Donnerstag zurücktreten. Das ist aus dem Awo-Kreisverband zu hören. Seit mehr als einem halben Jahr steht der Frankfurter Verband unter anderem wegen undurchsichtiger Geldflüsse, hoher Honorare an Ehrenamtliche und Mobbingvorwürfen in der Kritik. Im Zusammenhang mit vermutlich ungerechtfertigt bezogenen Zuwendungen für Flüchtlinge ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Anfangsverdachts des Betrugs und der Untreue.

Auch der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), früher selbst in leitender Position für die Awo tätig, muss sich rechtfertigen. Seine Frau hatte als Leiterin einer deutsch-türkischen Awo-Kita, deren Gründung Feldmann mitinitiiert hatte, ein unüblich hohes Gehalt und einen Dienstwagen bekommen. Mit der Rolle Feldmanns werden sich am Donnerstagnachmittag die Frankfurter Stadtverordneten in ihrer Sitzung im Rathaus Römer befassen.

Wie berichtet, will der Kreisverband außerdem schon im Januar ein neues Präsidium wählen. Turnusgemäß hätte die Wahl erst im Frühsommer 2021 stattgefunden. Der Vorsitzende des Präsidiums, Ansgar Dittmar, hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, der Kreisverband werde das Gehaltsgefüge und die tariflichen Eingruppierungen von Mitarbeitern „kritisch prüfen“.