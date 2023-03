Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen den bisherigen Leiter des Hauptamts der Stadt Frankfurt, Tarkan Akman, wegen des Verdachts der Vorteilsannahme im Zusammenhang mit dem Skandal um die Arbeiterwohlfahrt (AWO). Wie eine Sprecherin der Behörde bestätigte, soll Akman Wohlwollen bei seiner Amtsausübung gegenüber der AWO versprochen haben. Im Gegenzug dafür sollte seine Schwester eine Stelle bei der AWO bekommen. Zuerst hatte die Frankfurter Rundschau darüber berichtet.

Die Stadt Frankfurt hat den Arbeitsvertrag mit Akman „einvernehmlich aufgelöst“, weil er sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen wolle, teilte Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg auf Anfrage mit. Das Hauptamt werde von der sehr erfahrenen Stellvertreterin Akmans, Sabine Steitz, bis zur Neubesetzung der Stelle geleitet. Bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag war Akmans Fehlen aufgefallen, da er als Gemeindewahlleiter eigentlich die Verantwortung für Vorbereitung und Durchführung der Wahl hatte. Das vorläufige Ergebnis verkündete der stellvertretende Wahlleiter Stefan Köster.

Was die Vorwürfe in Zusammenhang mit der Arbeiterwohlfahrt angeht, bekam die Schwester Akmans die Stelle nach Informationen der F.A.Z. bei der AWO Protect, einem mittlerweile insolventen Tochterunternehmen. Dieses wurde zur Bewachung von Flüchtlingsunterkünften gegründet, die die AWO im Auftrag der Stadt betrieb. Als Unregelmäßigkeiten beim Betrieb der Unterkünfte auffielen und es daraufhin Streit zwischen der Stadt und dem Wohlfahrtsverband gab, geriet auch die Tochterfirma in den Fokus. Die Staatsanwaltschaft klagte im Sommer 2022 unter anderem Jürgen und Hannelore Richter, ehemalige Geschäftsführer der Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden, wegen Betrugs mit stark überhöhten Rechnungen für Personal- und Mietkosten der Flüchtlingsunterkünfte an.

Mehr zum Thema 1/

Die Ermittlungen gegen Tarkan Akman wegen Vorteilsannahme laufen der Staatsanwaltschaft zufolge seit dem Frühjahr 2022. Der Anfangsverdacht ergab sich demnach im Zuge der Ermittlungen gegen Peter Feldmann. Der im November abgewählte Oberbürgermeister wurde im Dezember 2022 vom Landgericht Frankfurt wegen Vorteilsannahme zu einer Geldstrafe verurteilt. In seinem Fall war es um einen Job mit überhöhtem Gehalt samt Dienstwagen für seine damalige Lebensgefährtin und um Spenden für Feldmanns Kampagne zur Wiederwahl gegangen. In Bezug auf Akman ermittelte die Staatsanwaltschaft laut der Sprecherin wegen des Verdachts der Vorteilsgewährung auch gegen mehrere AWO-Verantwortliche. Diese Verfahren seien aber im Hinblick auf die Straferwartung in anderen Verfahren eingestellt worden.

Akman war einst Stadtverordneter der SPD, dann Referent von Oberbürgermeister Feldmann. 2017 übernahm er die Leitung des Amts für Kommunikation und Stadtmarketing. Die Stadtverordneten hatten zuvor einstimmig eine öffentliche Ausschreibung der Stelle beschlossen.